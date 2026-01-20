百貨春節搶客 京站黃金機票開抽 裕隆城發財金天天送
春節連假長達9天，百貨把握走春人潮陸續釋出新年檔期優惠，包括滿額回饋、點數變現金，更有抽獎活動炒熱年節氣氛，盼消費熱度節節攀升。
深受親子客群喜愛的新店裕隆城，2025年全年營收突破57億元，2026年目標挑戰破59億元，迎接春節，業者1月23日至3月2日打造「金馬迎財」系列活動，大年初一由「祥獅獻瑞」巡演揭開序幕，初二至初六天天發放「過香火」發財金；會員指定時段消費滿額就送好禮，像是1月23日至2月6日於5樓至7樓消費滿8000元，可換造型連帽披肩毯或佩佩豬兒童維他命；2月14日至2月22日於5樓單筆消費滿688元可參加抽獎，獎品囊括FUJI AI智能按摩椅、五星飯店住宿券等共101項；另2月13日至2月15日於1樓中興路騎樓舉辦「168迎新市集，打造溫暖熱鬧氛圍。
京站推新春限定「新年發財金」活動，1月24日至2月22日Q卡友於全館指定櫃位單筆消費滿3000元，可扣30點Q點現抵300元，同步於即日起至2月4日推「Q卡友點數加馬」活動，當日消費滿3000元即可加贈100點Q點，滿1萬元加贈300點；業者2月4日前還有全面3折起優惠，包含流行鞋品牌ORiental TRaffic經典系列990元起、Avivi精選商品3.5折起；1月27日至2月16日Q卡友單筆消費滿3000元，於大年初一持憑證就能參加開運紅包牆抽獎，大獎包括價值14萬7500元點睛品黃金金磚1兩、東京雙人來回機票等。
大江購物中心觀察，春節採買高峰多落在連假前1至2周，不少民眾開始準備年貨、添購新衣並規畫返鄉送禮，因此1月29日至2月16日推春節優惠活動，首5日大江玉山聯名卡卡友單筆消費滿999元可獲贈250元，回饋率超過25％，館內多家品牌也陸續販售福袋，像是HAPPYFACE新春福箱特價1699元，內容物總價值3280元；2月17日開賣往年秒殺款PLAYBOY新春包包福箱，開春價1500元，內容包含品牌背包、配件等熱門商品，總價值超過7000元。
