百貨春節撿便宜 爆款家電5折起 BMW豪車免費送

Global Mall春節推多重好康，包含春節卡有利9％回饋、福袋抽BMW百萬名車。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

馬年將至，百貨觀察春節採買高峰多落在連假前1至2周，尤其新居入厝、汰舊換新潮，加上企業尾牙送禮促動下，大力推動家電、3C用品買氣，業者現正推出一系列家電促銷，還可搭配春節優惠再省一筆預算。

Global Mall主推5款實用家電，新北中和店推Beutii「追覓AQUA 10 PRO TRACK履帶式活熱水洗地旗艦機皇」原價6萬9960元、優惠價3萬6780元，折扣直逼5折，標榜釋放熱水提高清潔力，精準偵測角落髒污維持地板潔淨；MI「Xiaomi 掃拖機器人5 Pro」原價1萬8999元、優惠價1萬6999元，具備AI障礙迴避功能，提升清潔效率打造煥然一新的居家環境。培芝家電「三星75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器」原價8萬1900元、優惠價6萬9900元，透過語音辨識就能輕鬆切換頻道、調整音量，打造更直覺便利的影音享受，同時享受新春及喬遷雙份喜氣。

另外，家庭常用大型家電成採購重點，尤其以洗衣機與冰箱最受關注，Global Mall新北中和店推培芝家電「LG 15公斤WiFi蒸洗拖變頻滾筒洗衣機」原價4萬5900、優惠價4萬2900元，搭載智慧洗滌技術提升衣物保護力，一機完成洗脫烘多重功能，冰箱推薦培芝家電「三菱472L日本原裝六門變頻電冰箱」推薦價6萬6900元，寬敞冷藏與冷凍空間儲放各式食材，並兼具能源效率第一級，省電又環保。

Global Mall搶攻農曆年前汰舊換新商機，網羅實用家電，一站式滿足汰舊換新與新居入厝需求。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall即日起至2月25日推出「駿馬迎春」新春優惠，今年力推線上線下多元回饋，會員至指定專門店消費滿額享「最高9％回饋」，Global Mall新北中和獨家再加碼，指定專門店消費滿額再贈限量電子商品禮券及iMall會員點數。新春亦推「馬吉福袋」，串聯全台8店與環球Online線上線下採購，2月5日起至2月12日開放線上限量搶先訂，預購再加贈刮刮卡一張；2月17日大年初一上午11點現場正式販售，可抽最大獎BMW百萬名車等豪禮。

Insta360桃園首家店進駐大江購物中心。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

大江購物中心今年引進桃園唯一的Insta360原廠授權店，現場展售8K全景運動相機、周邊商品等，吸引不少消費者前往實體店體驗產品。此外，業者特別推出「指定業種滿額現抵」促銷活動，大家電商品消費滿萬抵千元、小家電商品滿5000元現抵500元。於點睛品、鎮金店、珠寶、鐘錶、化妝品及家電等指定店櫃當日消費達門檻滿5、10、20萬（黃金類商品除外）分別加碼送電子現金券800、2000、5000元，有助於衝高客及年節買氣。

