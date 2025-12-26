百貨業推新春禮品團圓年菜 闔家熱鬧過新年
記者古可絜／綜合報導
為迎接新年，遠東SOGO臺北店、天母店集結春節馬年專屬年節伴手禮盒、美味年菜，於今（26）日起至2026年2月22日推出「珍寶齊聚 馬耀豐年 新春禮品＆團圓年菜特輯」，匯集多款知名品牌伴手禮和各式風味新春年菜一站購足；SOGOplus即日起也同步推出多款優惠禮盒，讓消費者輕鬆下單，傳遞新春祝福。同時，臺北店（忠孝、復興）/天母店各餐廳在除夕夜2/16（一）除了有美味佳餚外，還有精彩川劇變臉秀與消費者一同熱鬧過新年。
遠東SOGO臺北店、天母店每年皆推出應景的外帶年菜選擇，無論是象徵團圓的經典佛跳牆、寓意富貴的海味拼盤，或是適合小家庭的精緻合菜組合，滿足不同家庭需求，讓忙碌的現代人也能輕鬆享受圍爐時光。忠孝館推薦三合院2026馬年團圓年夜飯，再贈「手工蘿蔔糕」壹條；復興館天母店新葡苑駿馬迎春團圓宴，再贈「新葡苑300元抵用券」；SOGOplus也推出臺北晶華酒店經典手路菜，包含鮑魚佛跳牆、干貝臘味米糕。
另外，春節拜年必備伴手禮包括養生禮盒、水果禮籃、人氣甜點伴手禮也應有盡有，忠孝館推薦充滿馬年氛圍的源吉兆庵「繪馬福招來禮盒」；復興館則推薦Pierre Hermé「星耀綺夢」馬卡龍過年禮盒；復興館、天母店city'super則推出自組新春禮籃，打造獨一無二的專屬禮盒；SOGOplus則推薦李記烏魚子禮盒。
此外，活動期間還有馬年限定加價購生肖撲滿，忠孝館於2026年1月26日至2月15日在各樓層餐飲不限金額銷貨明細，可以68元加購「馬年生肖撲滿」；復興館於2026年1月9日至2月5日憑超市餐飲不限金額銷貨明細，也可加購68元「馬年生肖撲滿」。
忠孝館推薦三合院2026馬年團圓年夜飯，再贈「手工蘿蔔糕」壹條。（SOGO提供）
SOGO臺北店、天母店集結春節馬年專屬年節伴手禮盒、美味年菜，於今日起至2026年2月22日推出「珍寶齊聚 馬耀豐年 新春禮品＆團圓年菜特輯」。（SOGO提供）
復興館、天母店city
SOGOplus李記烏魚子禮盒。（SOGO提供）
