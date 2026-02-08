百貨業洗牌1》三井超車微風 躍升台灣百貨第四強

2025年，台灣百貨業在平穩的消費市場中拋下了一枚震撼彈。根據最新發布的《零售白皮書》顯示，長期穩坐精品龍頭地位的微風集團，在連鎖體系排名中首度跌出前四強，取而代之的是帶著日系血統、以「LaLaport」橫掃北中南的日商三井不動產。

南港LaLaport成三井超車微風的關鍵

2025年，三井集團在台灣的零售產值預估衝破379億元大關，正式越過微風集團，這場超車戰的核心戰場就在台北南港。三井不動產於台北市的首座 LaLaport，以4.7萬坪的超大面積匯集約300個專櫃品牌，其營運首年表現亮眼，單店即貢獻約74億元業績，成為推升集團營收超車微風的關鍵。

外界對三井不動產或許陌生，它不僅是百貨經營者，更是日本最大的綜合開發商，擁有超過350年的歷史，開發商的基因讓他們在布局時，擁有比傳統百貨更廣的戰略視野，往往從土地開發、招商到營運採「一條龍」模式，將商場視為區域生活的核心。

而三井在台採取Outlet、LaLaport雙品牌策略，前者解決過季商品去化，後者則鎖定區域型全客層，目前在林口、台中、台南各有一座Outlet，加上南港、台中的LaLaport，全台共有五個據點。

業界人士觀察：「雖然三井Outlet具備餐飲，但本質仍屬週末去郊區撿便宜的低頻消費；但LaLaport主攻平日下班與週末溜小孩的生活剛需，透過高黏著度的親子設施與日系餐飲，將客群從單純的購物轉變為全家整天滯留，正好補足了平日營收的缺口，讓三井得以在總營收規模上，正式超越仰賴高單價但低頻次消費的微風。」

微風餐飲優勢遭稀釋vs.三井地產護城河

反觀微風集團，正深陷優勢流失與陣地保衛的雙重困境。微風過去引以為傲的強項在於「精品、時尚、頂級餐飲」，但隨著百貨同業紛紛加碼餐飲比重，微風的優勢已不若往日穩固。微風策略長廖曉喬曾坦言：「面對餐飲優勢被稀釋，正將據點重新定位為『全方位百貨』，力求在逆風中力挽狂瀾。」這番話可以看出微風試圖擺脫過度依賴特定品類，轉向更全面客層的焦慮。

然而，當微風正試圖重新定位既有店鋪時，三井則利用開發商的本錢，直接在實體空間大規模構築護城河。三井目前已在台南、高雄鳳山多點開花，利用大坪數空間創造出電商與傳統百貨都無法取代的「生活場域」，這種以實體據點進行區域「造鎮」的策略，讓三井在獲取新客源的速度上，逐漸超越微風。

另一方面，微風台北車站經營權預計於今年到期，目前正在進行重新招標，這座曾為微風貢獻穩定全客層流量的指標據點，如今面臨台北101、統一、東森、潤泰、新東陽等強敵的覬覦，若失去北車這座交通樞紐，微風在百貨體系的地位恐將進一步萎縮。

連鎖體系化vs.生活場域提供者

展望2026年，百貨業的競爭層次將從單純的「連鎖體系化」，正式升級為「生活場域提供者」的對決。三井並未因超車微風而止步，反而加速布局「體驗經濟」的下一塊拼圖，預計於今年第三季登場的高雄鳳山LaLaport，不僅樓板面積達6.2萬坪，更將引進全球知名的沉浸式美術館「ARTE MUSEUM」，這顯示三井的策略已從滿足民生消費，進化到翻轉區域地貌的藝文生活中心。

這股由三井帶起的「體驗造鎮」風潮，也迫使本土龍頭正面迎戰。新光三越總經理吳昕陽即表示，歷經2025年的挑戰後，2026年將透過「複合式商場升級」強化體驗，朝千億業績目標邁進。這證明了未來的戰場，誰能提供更豐富的非購物體驗，誰才擁有話語權。

三井超車微風的背後，反映的是台灣消費結構的移轉，在AI逐漸接管理性決策的時代，業者必須極致發揮實體場域優勢，才能在市場中站穩腳跟。