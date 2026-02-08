百貨業洗牌2》百貨單店王換人當 台北101擠下新光三越奪冠
長期以來，台灣百貨業的單店營收排名維持著相對穩定的平衡，特別是「中台灣店王」新光三越台中中港店，過去幾乎是不可撼動的霸主，然而，2025年的一場意外氣爆，打亂了所有的劇本。在核心對手因故「缺位」的非典型環境下，台北101憑藉國際觀光客回流與頂級精品的強勁動能，首度躍升全台營收第一，面對2026年對手即將強勢回歸，台北101選擇以「極限話題」應戰，試圖將物理上的高度轉化為品牌聲量的能見度。
2025權力位移 台北101登頂店王
根據2025年全台百億級商場排名，台北101購物中心以年營收240億元奪下單店冠軍，這場勝利的背後，反映了後疫情時代下，高端消費與國際觀光人流的猛烈復甦。台北101總經理朱麗文坦言，去年因原店王受氣爆停業影響，讓101順勢遞補，在大環境不穩下能維持正成長，成績得來不易。
董事長賈永婕在談到這份成績單時顯得信心十足，表示對2026年挑戰續拚蟬聯「勢在必得」。然而，她也深知2025年的冠軍帶有「時勢造英雄」的運氣成分，2026年當新光三越台中店全面歸隊後，真正的硬仗才正要開始。
2026衛冕戰略 從「物理高度」轉向「話題能見度」
為了守住得來不易的冠軍寶座，台北101在2026年採取了更主動的「能見度行銷」。近期台北101跨界邀請國際攀岩選手挑戰，甚至評估舉辦相關極限運動活動，引起社群高度關注。
業界人士觀察，過去台北101 依賴的是建築物的「物理高度」吸引遊客，現在則主動出擊，透過攀岩等極限話題創造「心理能見度」，在精品消費可能趨緩的預期下，透過跨界運動行銷讓商場保持在全球社群的話題熱度，將是台北101對抗新光三越的利器。
復工即巔峰 新光三越台中店139天狂吸132億
而被擠下單店王的新光三越台中中港店，該店因氣爆事故停業長達226天，導致年度業績大幅衰退至132.4億元，排名也跌落至第八位。然而，若深入拆解數據，反而能看見其驚人的經營韌性。
在僅有139天的實際營業時間內，新光三越台中中港店依然創造了超過130億元的營收，顯示其單日營收效率與品牌動能仍處於全台頂尖水準。業界人士觀察，這不應被解讀為商圈或品牌力的衰退，而是一次極端事件下的「承載能力測試」。
新光三越副董事長吳昕陽日前受訪時坦言，2025年對集團來說極其不容易，未來將以更謙卑、慎重的態度面對，針對重返榮耀的具體戰略，他也明確提出四大升級方針，包括實體通路的改裝優化、導入生成式AI的數位體驗、深化SKM Points會員生態圈，以及最關鍵的永續安控升級，特別是針對氣爆事件後的痛定思痛，集團將全面建立更嚴格的公共安全SOP，確保在衝刺千億營收目標的同時，能提供消費者最安心的購物場域。
截擊策略的勝利：台中大遠百的「精品借位」術
在新光三越缺位期間，地緣距離最近的台中大遠百成為了最大的「戰略受益者」。台中大遠百2025年業績達223.7億元，成長率達6.9％，穩坐全台單店第二名，除了被動接收流失的人流，其主動出擊的「截擊策略」更是關鍵。
最顯著的案例在於，台中大遠百成功引進原屬於三越體系的Louis Vuitton（LV）快閃店進駐，單一快閃店在短時間內即貢獻高達3億元業績，成為帶動全店營收躍升的火車頭。遠東百貨總經理徐雪芳對此戰績表示，百貨業競爭雖大，但永遠要樂觀進取，未來也會持續在台中尋覓擴點機會。
整體來看，2025 年的單店排名，台北101雖靠著時勢奪冠，但已積極透過攀岩等話題布局2026年的衛冕戰；而新光三越的韌性與大遠百的截擊，則證明了經營者的應變能力才是變局中的生存法則。隨著名品旗艦店改裝陸續完成，2026 年的「百億俱樂部」競爭勢必將從「意外戰」回歸到「實力戰」。
