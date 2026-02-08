百貨業洗牌3》從D-ONE到漢神洲際 2026年四大黑馬引爆戰場

2026年可說是台灣零售史上的「超大型開發案元年」，隨著全台多個指標性萬坪商場陸續完工，市場焦點正從都會核心區，轉向具備人口紅利的衛星城鎮，這波浪潮由「軌道經濟」與「高佔比娛樂體驗」驅動，試圖建立起電商難以跨越的實體壁壘。

全台零售規模新天花板：D-ONE第一大天地

2026年，全台灣、甚至亞洲零售界的目光都將鎖定在台中高鐵站區，總投資額逾260億元的「D-ONE第一大天地」，即將在第四季登場，這不僅是台灣規模最大的購物中心開發案，其體量更達台北101購物中心的4.8倍，是一艘名副其實的「零售航母」。

這項超級工程的幕後掌舵者，是第一大國際開發董事長原島榮一（同時兼任廣三SOGO百貨董事長）。原島榮一深耕台灣多年，具備深厚的日系百貨經營血統；而負責實際操盤營運的關鍵人物，則是營運長戴蔭本，他曾任台北101購物中心營運長，親手操刀過台灣最高地標的國際招商；隨後又在廣三SOGO擔任總經理，累積了深厚的在地實戰經驗，資歷正好是頂級精品與大眾百貨的完美結合。

這份獨特的雙重履歷，讓戴蔭本在規劃D-ONE時展現出不凡的戰略格局，他強調，D-ONE將打破傳統營業時間限制，打造一座結合500米精品大道、萬坪美食聚落，以及「24小時娛樂不夜城」的複合式空間。憑藉著過去在台北101累積的國際視野，結合高鐵三鐵共構的交通紅利，D-ONE正試圖將購物轉化為一種無法被AI模擬的城市生活模式，成為全台灣消費者的「最終目的地」。

區域中心化的巨擘：漢神洲際購物廣場進擊北台中

台中的戰火不僅在高鐵站，北屯區也將迎來最強黑馬「漢神洲際購物廣場」，這座總建築面積達6.6萬坪的地標，預計引進近500家國內外品牌，旨在打造一站式的生活策展空間。

漢神百貨台灣區CEO南野雄介強調，漢神洲際將為台中注入創新動能，實現人才培育與進步的雙向共好。漢神長期在南台灣稱霸，具備極強的高端精品招商實力，這次揮軍北上進軍北屯，看中的正是該區強大的人口移入紅利與消費潛力。業界人士觀察，漢神洲際的開幕將有效分流市中心商圈壓力，重塑台中北側的消費版圖，其影響力足以撼動既有的市場平衡。

台中北屯區也將迎來最強黑馬「漢神洲際購物廣場」。（圖／漢神洲際購物廣場臉書）

跨界娛樂的完整拼圖：大巨蛋Garden City與鳳山LaLaport

在台北與高雄，兩座強調「體驗佔比」的黑馬也正蓄勢待發。台北大巨蛋「遠東Garden City」全區預計於今年5月前全面開幕，這裡規劃逾萬坪空間，將串連影城、賽事流量與餐飲，建構出具備全客層吸納能力的完整購物生態系。

而在南台灣，三井集團在台規模最大的開發案「高雄鳳山LaLaport」則鎖定東高雄50萬人口市場。這座商場結合了全球知名沉浸式數位藝術美術館「ARTE MUSEUM」，將藝文與購物深度融合，預計將徹底翻轉東高雄原本缺乏大型商業設施的地貌。

業界人士指出，2026年的百貨商場，不再僅僅滿足於「賣商品」，無論是D-ONE的規模奇觀、漢神的精準卡位，或是大巨蛋的賽事經濟，都指向同一個趨勢，實體商場正轉型為AI無法取代的情緒與社交場域，隨著業者一一入陣，台灣百貨業的下一個十年，才正要精彩。