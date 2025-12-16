民視新聞／綜合報導

年節腳步近了，百貨業者瞄準商機，今年提前布局，一口氣集結米其林星級年菜、日本和韓國超人氣伴手禮。不只五星飯店、老字號名店齊聚，更首度引進日本與韓國多個受歡迎的品牌到台灣，讓民眾不用出國，就能帶回家。

看準民眾「一次買齊」，還要「快速到位」的過年需求，今年春節檔期業者更主打免奔波年節採購，整合線上線下通路，平價跟高端都有，飯店與老字號名店，生鮮、熟食、零食一次備齊，實體超市、APP和線上商城同步運作，隨著春節消費檔期正式開跑，開搶春節採購高達2500億元的商機。

百貨業者瞄準過年商機 首度引進日韓人氣品牌伴手禮

