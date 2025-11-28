百貨業Q4衝業績 簡訊行銷憑三大關鍵字逆勢翻紅

財經中心／師瑞德報導

簡訊行銷再度翻紅！EVERY8D觀察第四季百貨簡訊需求年增逾2成，靠「限時」、「會員專屬」、「滿額贈」等關鍵字推升點擊率。搭配CRM、AI技術，打造精準分眾與即時互動模組，成為品牌在高成本廣告時代的重要轉換利器。（圖／互動資通提供）

今年前三季百貨業績表現壓力沉重，面對消費疲軟與廣告成本飆升，不少百貨業者選擇回歸「簡訊行銷」作為刺激買氣的重要工具。互動資通表示，其旗下簡訊平台 EVERY8D 於10月業績較上月成長超過2成，明顯反映出零售業重啟簡訊行銷布局的趨勢，特別在第四季百貨周年慶與耶誕節檔期加持下，市場需求呈現爆發式成長。

簡訊轉換率高、成本效益佳 重返行銷舞台中心

互動資通董事長郭承翔指出，在社群廣告成本日益高漲的當下，加上政府對簡訊實名制的嚴格規範，提高了簡訊通訊的安全性，也讓簡訊行銷再次成為企業行銷的重要工具。

廣告 廣告

「許多品牌誤以為簡訊過時，但其實它是轉換率最高的通路之一。只要精準分眾，並與消費者進行有效互動，簡訊的成效往往超越預期。」

根據平台觀察，簡訊的開封率可高達九成以上，遠高於社群平台的觸及率或開信率。尤其在百貨促銷期間，帶有「限時」、「會員專屬」、「滿額贈」等關鍵字的簡訊，不僅點擊率較高，更直接帶動業績成長。

精準分眾＋互動推播 提升會員黏著度

以百貨週年慶為例，透過簡訊平台針對不同會員分眾推播，例如 VIP 客戶、回購客戶、新註冊會員等，各自收到專屬優惠訊息，如「金鑽級會員憑簡訊即贈精美禮品」等，創造出高度個人化的行銷溝通路徑。

此外，EVERY8D 亦提供簡訊互動模組，讓業者與消費者可透過連結進行即時回覆、領取電子票券、查詢優惠資訊等，進一步強化互動機會。這類互動式簡訊不僅提升使用者體驗，也強化品牌對會員的精準經營力道。

AI＋CRM 整合 打造智慧行銷新場景

除了文字內容與互動設計外，EVERY8D 也持續導入 AI 及數據分析技術，與企業 CRM 系統無縫整合，協助品牌快速辨識高價值客群並進行即時推播。郭承翔補充：「像精品品牌可針對高消費力族群投放折扣活動，或是針對年輕族群進行快閃活動推播，真正做到『一人一訊息』的智慧行銷。」

互動資通也同步推廣 GECP（Government Enterprise Critical Platform）數位轉型平台，協助企業導入安全、彈性、可整合的行銷生態系，從ERP、CRM一路串接至前端通訊，形成行銷、營運一體的完整鏈條。

數位轉型的核心：每一則訊息都值得被善用

隨著年底消費高峰來臨，簡訊行銷不再只是通知工具，更是品牌與消費者之間關係經營的橋梁。

「互動」將是未來數位行銷轉型的主軸，郭承翔強調，透過智能推播、互動模組與數據整合，每一則簡訊都可能是一次轉單機會，也是強化會員忠誠度的關鍵時刻。

EVERY8D 將持續與零售、百貨等產業深度合作，協助企業在行銷競爭中脫穎而出，在快速變動的數位戰場上，搶得會員心佔率與市場先機。

更多三立新聞網報導

真惡劣！偽冒普發現金網站再現 財政部：已緊急下架

輪到台中發大財！中科營收狂飆「破兆元」 6萬人捧AI金飯碗

開盤／台股早盤小紅開出 傳產資金動能強

台積電叛將投奔Intel？經濟部明令：國安與關鍵技術需依法調查

