百貨無障礙廁所門夾傷幼兒！ 商場：皆依法配置防夾機制

日前有家長帶小朋友到新莊一家百貨商場逛街，不料帶孩子到無障礙廁所換尿布，準備離開時，小朋友的手被自動門夾到無法脫困，最後是靠蠻力把門扳開，家長質疑為何沒有設置防夾裝置；根據我們了解，商場的廁所門外，確實有依規配置防夾機制，但小朋友夾到手是在門內，而對於意外發生，商場也深感抱歉，會再加強現場文宣告示，並加裝防護設備。

小小手掌上一道紅色的壓痕，過了幾十個小時都還沒消，看在家長眼裡實在心疼，時間回到17日，這名孩童跟父母到新北新莊的百貨商場逛街，在無障礙親子廁所換尿布，不料卻發生夾手的意外，記者吳任瑜說：「當時家長幫這名孩童，換完尿布準備走出廁所，這名孩子把手放在牆上保持平衡，等待家長開門，不料門一開，手就直接被門夾住了。」

這名三歲的小朋友，身高大約100公分，家長回憶，當下孩子根本沒有力氣抵抗，甚至一旁的媽媽也沒辦法把門扳開。看看無障礙親子廁所的防夾裝置，門外頭頂的地方設有紅外線感應器，另外針對使用輪椅的民眾，或是身高不高的孩童，距離地面大約58公分公分的地方，也有感應器避免被門夾傷。

但廁所內部並沒有感應器，也沒有類似軟墊的防夾裝置，未來相關單位會再研議，修法改善，新北市府工務局使用管理科股長林兆鴻說：「親子廁所相關法令上，是沒有針對自動門，要有防夾功能的規定，但是在無障礙廁所的設置標準是有規定的，相關的法令落差，我們會再提中央去做研議修法。」

據了解，商場護理師第一時間提供協助，現場評估當事孩童狀況正常，對此商場也回應，友善廁所皆依法規設置，並配有防夾機制，但因為小朋友年齡還小，過程中不慎發生夾傷情形，深表遺憾與歉意，會再加強告示，以及加裝防護設備，避免類似情況再發生。

