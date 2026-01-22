百貨獨家餐飲搶客 TOK牛排屋插旗裕隆城 排餐＋自助吧398元起

TOK牛排屋提供多樣主餐，搭配舒活自助吧吃到飽398元起。（蒔慕提供／朱世凱台北傳真）

台灣百貨林立，為避免品牌高度重疊，業者透過換櫃、導入獨家品牌注入新鮮感，打造市場差異化亮點。台元紡織旗下餐飲事業新推出「TOK牛排屋」，首店於裕隆城5樓登場，除了吃得到經典牛排的原始風味，舒活自助吧更精選多款新鮮時旬蔬果，標榜398元起就能品嘗；來自東京池袋的排隊名店「爆彈燒本舖」，則在南港LaLaport 5樓限時快閃，巨大爆彈章魚燒免出國即可開吃。

「TOK牛排屋」全台首店座落新店裕隆城，招牌主餐包含鋪滿金黃酥炸蒜片的「TOK蒜香重磅牛排」；另有「脆皮牧場雞腿排」、「香煎穀倉鴨胸」等，而品牌最頂級的美味主打「頂級臻味炙燒和牛」。餐廳還有一大亮點「舒活自助吧」，提供生菜、節令水果多達18種以上，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜，同步提供烤麵包、飲品與冰淇淋無限暢享。

廣告 廣告

TOK牛排屋擁有「舒活自助吧」，提供生菜、節令水果多達18種以上。（朱世凱攝）

TOK牛排屋提供舒適用餐環境，讓人感受輕鬆氛圍。（蒔慕提供／朱世凱台北傳真）

為歡慶開幕，TOK牛排屋推三重優惠，第一重為即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花；第二重為開幕日1月27日、28日推第2份主餐半價，加碼再送2張脆皮牧場雞腿排「買1送1」雙人回客兌換券；第三重則是1月29日至2月13日兩人同行點2份排餐即贈限量「現烤鮑魚」乙份2顆，送完改贈其他品項。

「爆彈燒本舖」於南港LaLaport正式快閃。（業者提供／朱世凱台北傳真）

源自日本、風靡韓國，寫下單店日銷千顆紀錄的「爆彈燒本舖」（ばくだん焼本舗），進駐南港Lalaport 南港5樓，首度登台以快閃方式，被譽為章魚燒界「重裝武器」的爆彈章魚燒「ばくだん焼」，以直徑達8公分，重達200克的巨大外型震撼視線，將「天婦羅碎、章魚、蛤蜊、玉米」等十多種嚴選食材濃縮進酥脆外皮中，開幕期間1月19日起至2月15日止，「經典原味巨無霸」搭配「凍頂烏龍冷泡茶」組合價只要199元。

更多中時新聞網報導

澳網》坦言還在適應 阿卡瑞茲直落三晉級

台灣第一人 澳網替詹詠然辦退休儀式

沉痾30載愈改愈亂 業界哀鴻遍野