百貨百款年菜下殺5折起 1招免錢爽吃和牛饗宴

Global Mall環球Online年菜套組推薦晶華軒國際酒店「粵式花膠鮑魚團圓宴」以及富錦樹台菜香檳「榮華富錦年菜三品組」。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

百貨年菜預購戰進入白熱化，因應小家庭化與外食需求，多家業者不僅線上強打米其林名店與五星飯店的圍爐饗宴，館內餐廳亦有應景美饌可嘗，讓大眾免下廚就能享用一桌美味。

Global Mall環球Online力推星級名廚、排隊名店、精緻圍爐等百款星級年菜，除了6至8人大家庭的桌菜組合外，也有符合時下小家庭2至3人精緻組合，推薦款包括晶華軒國際酒店「粵式花膠鮑魚團圓宴」，可暢享蜜汁烤叉燒、明爐脆燒鴨等6道經典招牌粵菜；豪華年菜主推連5年榮獲米其林一星的富錦樹台菜香檳「榮華富錦年菜三品組」，內含麻油雞米糕、龍蝦宴與鮑參佛跳牆，小家庭也能享用海陸饗宴。

廣告 廣告

京站Qonline推薦華得水產「東港年菜10件組」，吃得到豐富海陸美饌。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站Qonline推出年菜早鳥預購9折起好康，推薦品項像是五星級的台南遠東香格里拉飯店「年菜5件組」，吃得到雞湯、佛跳牆、米糕等好料，原價5595元、優惠價4715元；人氣名店胡同的「年菜3件組」原價3208元、優惠價2768元；華得水產「東港年菜10件組」推薦價4999元。

統一時代百貨推薦涮乃葉「金玉馬堂年菜8件組」。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨與DREAM PLAZA推薦外帶年菜包括北村豆腐家「韓式綠豆蔘雞湯」特價758元、「紅白雙雞禮盒」特價488元，還有饗泰多「御饌泰饗圍爐宴」推薦價6288元、涮乃葉「金玉馬堂年菜八件組」推薦價3988元；內用餐點推薦MoMo Paradise 「極上之味和牛饗宴套餐」每人950元，且10人同行1人免費；YABI「亞洲風味旅行6人餐」4316元。

夢時代推薦台北晶華酒店的「年菜3件組」。（夢時代提供／朱世凱台北傳真）

夢時代今年與逾百家餐飲品牌合作，首推台北晶華酒店及北投老爺酒店分別推出的「年菜3件組」，將干貝、鮑魚等海鮮食材加入米糕，還有精緻湯品，豐盛又美味，另有必比登推薦的創意素食料理祥和蔬食套組可選；最後，2月14日前消費滿6000元送9F饗食天堂平日午餐券。

誠品線上推薦錦霞樓「紅蟳干貝米糕」。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

誠品線上百款年菜限時5折起，強打連3年獲米其林推薦的錦霞樓推出的「紅蟳干貝年糕」，整隻鮮甜紅蟳，再以干貝、豬油拌香長糯米搭配脆口花生，口感層次豐富；台北美福大飯店則帶來招牌「鮑魚黏嘴雞湯」，以老母雞搭配鮑魚及豬腳慢燉煨煮出膠質豐厚、濃郁湯頭，適合年節滋補元氣。

更多中時新聞網報導

MLB》小熊進補 換來火球男卡布雷拉

林依晨馬年期許躍出舒適圈

古天樂報平安 合體宣萱來台