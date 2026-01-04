百貨美食新櫃報到 打卡請吃好料、限時看電影免費

Global Mall桃園A19引進「饗泰多」帶來泰式美味。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

歲末聚餐需求炙熱，百貨餐飲新櫃輪番登場，透過強化館內陣容吸引人潮光顧。Global Mall多個店點都有新餐廳登場，包括桃園A19引進泰式料理「饗泰多」、桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，林口A9則有「薩莉亞」進駐，成為林口首店；台中廣三SOGO百貨近期也引進川味品牌「開飯川食堂」，限時消費打卡還有機會免費吃甜品。

Global Mall桃園A19引進泰式料理「饗泰多」，占地117坪、擁有140個客席座位，主推軟殼蟹、鹹甜魚露炸魚和檸香蒸扁鱈等美味；桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，為該品牌首度北上拓點，值得嘗鮮的包括經典黑糖蜂蜜雞翅和辣薯泥雞腿，多層次醬汁讓人吮指回味；林口A9引進「薩莉亞」成為林口首店，經典米蘭風焗烤、瑪格莉特披薩以及多種義式料理美味上桌，輕鬆享受義式料理，為林口美食再添新亮點；「武鶴嚴選」肉品專賣店同步插旗林口A9，高品質日本和牛、澳洲和牛、美國牛及各種海鮮、調味料等多元商品可供選擇外，還有「代客料理」服務。Global Mall南港車站今（4日）推出當日消費累計滿3000元即可兌喜樂電影票乙張，以及期間內至B1樓層當日消費滿1000元再兌cama飲品兌換券。

台中廣三SOGO百貨13樓開出「開飯川食堂」。（饗賓集團提供／朱世凱台北傳真）

台中廣三SOGO百貨13樓開出「開飯川食堂」，約95坪、設有116席座位，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，可獲「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，另有會員專屬優惠與滿額回饋，推薦點購6道冬季新菜，像是「川辣羊肉尬年糕」將酥炸羊肉與豐富辛香調料大火翻炒，搭配咔滋蝦餅和軟Q年糕一起品嘗，除了鍋氣十足，更有層層口感超級涮嘴，另有「宮保腰果松阪」、「椒香熗鍋魚」、「蒜香椒鹽舞鮮菇」、「京醬爆炒五花」、「功夫醬炒嫩雞丁」等為味蕾帶來新鮮感。

