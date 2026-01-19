百貨美食街兒童餐杯盤皆裂！ 家長憂傷孩 業者：全汰換

嘉義市 / 綜合報導

有民眾在17日晚上，帶著孩子到嘉義市一間百貨賣場的美食街，點了日式定食，不過餐點一端上桌，民眾就發現，裝著兒童餐的飛機造型餐盤和杯子都有破損覺得很誇張，事後也在網路平台上發文，抱怨破裂的餐具難保不會割傷小朋友，而當事的餐廳業者表示，當下就立刻更換了餐具，後續也把所有的餐盤進行汰換，對於造成客人不愉快的用餐經驗，也表示抱歉。

餐盤邊一大條裂縫，可以說已經整個裂掉，旁邊的一個杯子，杯底也裂了一大半，有位家長在網路平台PO文，說17日晚間帶小孩到百貨賣場用餐，結果端上桌時，看到裝盛兒童餐的餐盤，居然裂成這樣，覺得誇張，而這損壞的餐具，難保不會讓小朋友受傷，其他民眾說：「裡面不小心破了，然後又有一小塊碎片，都有可能會造成很大的遺憾，很危險啊，尤其它破裂，小朋友不比大人，他可能拿起來就咬了，它的危險性很大。」

當事的餐館是嘉義市知名百貨賣場內這家日式定食料理，當事餐館店長李先生說：「它是屬於美耐皿的材質。」當時裝盛兒童餐的，就是這種飛機造型的餐盤，是比較耐摔的美耐皿材質，不過當天使用的卻是破損的一組，當事餐館店長李先生說：「客人有當場跟我們說，那我們有當場跟他說，我們會立即的做更換。」業者說當下就立即更換餐盤和杯子，後續也把所有餐具進行汰換。」當事餐館店長李先生說：「全部做更新汰換。」業者也表示抱歉，希望這位家長能帶孩子再來用餐，讓他們給予補償，別讓這次用餐經驗，留下不好的印象。

