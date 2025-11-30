百貨耶誕比拚 南港LaLaport玩集章尋寶 NOKE美食甜點買1送1

南港LaLaport打造「聖誕夢幻小鎮」，B1F南廣場可見巨型耶誕樹閃閃發亮。（三井提供／朱世凱台北傳真）

百貨迎接耶誕，將節慶獨有浪漫點綴館內空間，NOKE忠泰樂生活推出「冬日藝術企畫」玩轉光影，並推出普發萬元好康；南港LaLaport打造「聖誕夢幻小鎮」，邀請民眾到訪打卡，逛遊期間還能玩集章尋寶活動，有機會獲得可愛小禮物。

南港LaLaport於即日起至明年1月4日打造「聖誕夢幻小鎮」6大主題造景，現場更推出「聖誕打卡大冒險」，只要與館內聖誕造景合影打卡並出示不限金額發票，即可免費體驗拍貼機；另有集章尋寶活動，顧客於指定地點集滿5個專屬印章，即可兌換角色造型紙帽。

NOKE忠泰樂生活Old Bridge布里歐限時推買1送1，優惠價220元。（NOKE忠泰樂生活提供／朱世凱台北傳真）

NOKE忠泰樂生活「冬日藝術企畫」展覽核心環繞四個冬日的景色 ，包括晨曦、落日、雪景、夜幕，邀請到何理互動設計WHYIXD、Damonxart、Earthy Hope與瞬設計聯手打造，晨曦象徵人們的甦醒與啟程，落日代表溫潤與過渡，雪景是純粹與靜謐的化身，而夜幕則帶領觀者進入深邃與無限的凝望。

值得一提的是，今年NOKE忠泰樂生活耶誕樹邀請瞬設計操刀，以「白境放大世界」為核心概念，運用白色聖誕樹、半透歐根紗與巨型白色植藝，打造宛如雪國的沉浸式場景。另外，即日起至12月31日，每周從周一到周四 （國定假日除外） 美食皆有優惠可享，7家輕食／甜點／飲品分別推出限定品項買1送1與獨家折扣優惠。

