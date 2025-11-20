百貨耶誕獻禮 大江千件新品1折 台茂百支iPhone17開抽

大江購物中心擁有豐富耶誕裝置，其中互動式「熊站長」售票亭相當搶眼。（大江購物中心提供／朱世凱台北傳真）

耶誕腳步接近，桃園百貨透過絢麗節慶裝置、煙火秀等搶抓民眾視線，大江購物中心同時號召館內近300家品牌捐贈上千件全新商品，以公益價1折起出售；台茂購物中心推出抽獎好康，提供100支最新iPhone 17及iPhone 17 Pro，總獎值達349萬元，打造驚喜的年終禮讚。

大江購物中心今年以商場門牌命名的「501號聖誕夢幻車站」全新藝術裝置，營造具沉浸感的節慶場景，全區將展示至明年1月6日，亮點包括巨型火車頭、互動式「熊站長」售票亭、耶誕快閃市集等；業者也推出消費者持大江玉山聯名卡至館內用餐，消費享回饋12％，推薦品牌包括11月甫開幕的桃園首家人氣薯條品牌「Potato Corner」，還有全桃首家「Engolili 英格莉莉輕食館」等；另外，12月12日至14日特別舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，號召館內近300家品牌捐贈上千件全新商品，以公益價1折起出售，連續三天的義賣所得將協助在地社福機構「桃園教養院」、支持身心障礙者服務計畫，為院生獻上一份冬日的溫暖與愛心。

廣告 廣告

台茂購物中心8米高耶誕樹伴隨500隻粉色小熊相當可愛。（台茂購物中心提供／朱世凱台北傳真）

台茂購物中心今年的耶誕節慶裝置「粉萌貝兒夢幻聖誕Merry Pinkmas Wonderland」由象徵幸福及陪伴的500隻粉色小熊以螺旋狀排列在8米高耶誕樹，耶誕樹前方有一個大型粉紅沙發，還有180公分粉紅大熊，迎接賓客到來，展期間每天有10場10分鐘的光霧音樂秀，12月下旬期間有12場耶誕限定活動及壓軸煙火秀，12月13日、14日及12月20日、21日連續兩周假日下午有耶誕老公公送糖果、氣球派對，晚上則有耶誕音樂會。12月25日晚上19：00-19：05在台茂公園有180秒3千發璀燦花火的耶誕煙火秀。

業者即日起至明年1月1日推抽獎活動，凡於活動期間當日累積消費滿3000元即可獲得抽獎券乙張，投入B2耶誕樹旁的抽獎箱即可參加，活動共送出100支最新款iPhone，分兩波抽出：第一波為即日起至12月3日，抽出iPhone 17與iPhone 17 Pro各25支，共50支；第二波則是12月4日至明年1月1日，同樣抽出兩機型各25支，共50支。

更多中時新聞網報導

足球》復仇斯洛伐克 德國踢進世足

改革分流 家長團體籲 保留校事會議

帥一下教練》駱政宇妙語 扭轉少棒猛操印象