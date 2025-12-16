百貨耶誕看電影免費 服飾爆砍3.5折 加碼刮刮卡送家電
耶誕節倒數，百貨把握業績最後衝刺，好康不間斷放送，Global Mall限時消費滿千送百，還有布丁狗會員禮可拿，京站冬季特賣開跑，喊出流行服飾配件最低3.5折起，消費還可玩刮刮卡抽家電大禮。
Global Mall不只有「布丁狗療癒耶誕樹」吸引粉絲打卡，更加碼推耶誕跨年回饋，即日起至明年1月4日，會員於板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、桃園A19、新左營車站、屏東市至指定專門店首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單筆消費滿3000元送500元電子商品禮券，還有會員限定「布丁狗軟萌好禮」溫馨相伴；此外，Global Mall南港車站店加碼獻會員獨家滿額禮，明年1月4日前當日消費累計滿3000元即可兌喜樂電影票乙張，B1樓層當日消費滿千可再換cama飲品兌換券。
年末歡聚美食不可少，Global Mall桃園A19引進泰式料理「饗泰多」占地117坪、擁有140個客席座位；桃園A8引進來自台南「美滿炸雞」，歡慶開幕祭全台首款 「炸雞飯捲」和「香菜炸雞」；林口A9引進「薩莉亞」成為林口首店，經典米蘭風焗烤、瑪格莉特披薩以及多種義式料理美味上桌；「武鶴嚴選」肉品專賣店同步插旗林口A9，高品質日本和牛、澳洲和牛、美國牛及各種海鮮、調味料等多元商品可供選擇外，還有「代客料理」服務。
京站即日起至12月28日推出「聖誕有京喜」活動，Q卡友於活動期間全館當日累積消費滿4800元，即可獲得500元商品贈券，同時搭配「聖誕YA滿千抵百」限定活動，即日起至12月25日，Q卡友可於App線上領取100元京站商品贈券乙張，單筆消費滿1000元即可折抵使用，限量1500份，活動期間Q卡友憑單筆消費滿1499元發票，還可換限量耶誕擦手巾。
京站同步集結多家人氣品牌推「冬季特賣WINTER SALE」，像是ORiental TRaffic商品5折起，經典系列990元起；gozo、coen商品5折起；Avivi商品5折起，精選商品3.5折起；MOSS CLUB商品8折起，滿1000元送100元；relume JOURNAL STANDARD商品7折起。最後，即日起至明年1月14日，Q卡友單筆消費滿2500元，可參加線上刮刮卡抽獎，有機會抽中藍牙音響、隨身空氣清淨機、日本麗克特氣炸鍋及Q點等好禮。
