百貨耶誕禮百元入手 布丁狗萌禮放送 加碼抽三星AI新機
百貨歡慶耶誕換上璀璨新裝，館內隨處可見華麗燈飾、打卡裝置，同時為搶攻交換禮物商機，業者獻上滿千送百、免費看電影、好禮百元入手等優惠，更加碼新櫃品牌進駐，助攻買氣一路延伸至跨年，預期可帶動人潮增長約1成。
Global Mall與布丁狗合作，透過溫暖奶油黃元素呈現療癒耶誕樹，其中新北中和店7米設計為全台8店最高，南港車站店同樣能看見IP萌趣身影，會員於指定專門店消費滿額可換實用小物，包括「布丁狗絨毛提袋」等，即日起至明年1月4日於南港車站指定專門店首度綁定GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單筆消費滿3000元送500元電子商品禮券，同步加碼當日消費累計滿3000元可換喜樂電影票，B1樓層當日消費滿千再換cama飲品兌換券；此外，南港車站店近期引進豊漁集團旗下品牌「牛喜 壽喜燒水炊鍋」，主打關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋，為聚餐增添新選擇。
南港LaLaport即日起至明年1月4日打造「聖誕夢幻小鎮」6大主題造景，現場更推「聖誕打卡大冒險」，只要與館內聖誕造景合影打卡並出示不限金額發票，即可免費體驗拍貼機；另有集章尋寶活動，顧客於指定地點集滿5個專屬印章，即可換角色造型紙帽，同時段再推當日單筆消費滿3000元，有機會抽三星Galaxy Z Flip7 256G，推薦百元入手禮包括「LUSH小熊密友禮盒」只要800元、「虎牌 直飲型保溫杯迷你杯120ML」優惠價790元；另業者近期開出全台規模最大的樂高授權專賣店，占地167坪、匯集多樣商品，同樣適合挑禮。
美麗華今年以電影《阿凡達：火與燼》為主題，於水舞廣場打造巨型主題耶誕樹，優惠方面，即日起至12月14日，當日單筆消費滿5000元可換200點會員點數，明年1月1日前當日單筆滿3萬元可換歌林足浴機，即起每周五、六、日及12月25日皆有「星願童話市集」可逛；新櫃主打休閒品牌Roots，會員限時單筆消費折扣後滿3800元，任選2件現抵200元，再送等值好友分享券。
NOKE忠泰樂生活今年耶誕樹邀請「瞬設計」操刀，以白境放大世界為概念，打造宛如雪國的沉浸式場景；另外，12月31日前每周從周一到周四美食皆有優惠可享，7家輕食／甜點／飲品分別推出限定品項買1送1與獨家折扣優惠。
