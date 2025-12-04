百貨耶誕轉扭蛋送驚喜 運動鞋衣狂砍3.5折 萬元購物金開抽

京站周年慶第二波開打，讓民眾準備耶誕禮物享更多促銷。（京站提供／朱世凱台北傳真）

百貨耶誕節動作頻頻，看準送禮需求揚升，推出各式好物折扣，同時為館內增添節慶裝飾，讓民眾購物之餘也能打卡留下浪漫回憶，預期帶動館內人潮1至2成。

京站「DIOR 2025聖誕倒數月曆」，推薦價2萬3000元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站「L'OCCITANE普羅旺斯之家倒數月曆」，原價8569元、特價3880元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站「LUSH月曆禮盒」，推薦價7450元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

耶誕前夕，恰好迎來京站周年慶第二波，業者12月15日前集結多款限量禮物推促銷，包括「L’OCCITANE普羅旺斯之家倒數月曆」原價8569元、特價3880元，「DIOR 2025聖誕倒數月曆」推薦價2萬3000元等；12月7日前Q卡友專屬優惠加碼，消費滿3800元可獲400元商品贈券加100元Qonline贈券，當日累積滿1萬元再送1000元及業種加碼最高送500元，最高享24％回饋；Q卡友當日消費累積滿6000元，還有機會抽萬元京站商品贈券。

裕隆城耶誕樹點燈帶來夢幻節慶氛圍。（裕隆城提供／朱世凱台北傳真）

裕隆城以「歲末感恩歡慶聖誕」為主題營造溫馨氛圍，像是門口打造一座耀眼耶誕樹，並沿著人行道與花圃設置點燈魔法球，宛如夢幻童話世界，凡與耶誕樹合影並上傳，有機會抽誠品商品禮券500元；館內5樓12月31日前還有滿額贈好康，會員當日累積消費滿額可獲「如意柿擦手球」等好物。

大葉高島屋即日起將中央水族廣場化身為「閃耀音樂盒聖誕屋」。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋即日起至明年1月1日，中央水族廣場化身為「閃耀音樂盒聖誕屋」，12月25日前民眾出示耶誕樹或造景的合影照片，並搭配單筆消費滿500元可玩扭蛋，有機會帶走迷你磁吸支架無線音箱；12月30日前還有全館5折起活動，適合趁勢挑禮。

廣三SOGO不僅設置「極光聖誕樹」，每日晚間還有耶誕燈光秀。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

廣三SOGO「極光聖誕樹」即日起至明年1月4日於館內浪漫亮相，號稱7米高、直徑4.5公尺的巨型耶誕樹搭配2座2米高小樹，以七彩燈串、幻彩軟片與動感耶誕音樂打造沉浸式氛圍；此外，民眾憑廣三SOGO App即可領取耶誕限定明信片，創作屬於自己的極光耶誕樹，只要限時回交，業者將安排節日前寄出傳遞祝福。

中友百貨號稱耶誕檔期的優惠力度直逼周年慶。（中友百貨提供／朱世凱台北傳真）

中友百貨即日起推「聖誕享樂之旅」，12月25日前好康包括全館滿千贈點、10大銀行滿額刷卡禮，化妝品、家電滿額再贈家族點數，活動期間還有天天抽萬點家族點數及壓軸送tokuyo花美椅2；另集結4大運動品牌推年終特賣，12月17日前NIKE全面35折起、New Balance精選鞋衣2件5折、PUMA全面48折起、adidas秋冬商品5折起。

