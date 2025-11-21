百貨貴婦遭問「本人嗎」！急扯口罩認證「竟是陳美鳳」網笑：太可愛

娛樂中心／綜合報導



「台灣最美歐巴桑」陳美鳳擁有不科學逆齡美貌，對健康保養相當注重的她，每每公開現身的狀態總讓粉絲驚艷，工作之餘也常把握時間出遊豐富生活的陳美鳳，近日則剛從泰國返回台灣，發文透露自己出門添購睡衣遇到被問到如何「證明本人」的插曲，讓迷糊的她下秒「1反應」讓全網看了都忍不住笑出來：「真是太可愛了！」。

陳美鳳剛跟好友藍心湄結束泰國之旅。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）陳美鳳剛結束泰國旅程、返回台灣，就於18日發文提到自己出門添購冬天睡衣，結帳時突然被店員提醒「你這張百貨公司的卡可以升金卡欸！」，讓陳美鳳跟助理一起到服務櫃台換卡，沒想到對方詢問「你有沒有什麼照片或文件可以證明是本人？」，陳美鳳下意識就秒把手機打開來亮出桌面照片，甚至差點把口罩拿下來證明「我就是陳美鳳」，讓助理KK急忙拉住著急的陳美鳳。

陳美鳳發文曝光自己出門逛街「迷糊狀態」，讓粉絲被可愛瘋。（圖／翻攝自陳美鳳@臉書）

助理跟陳美鳳解釋：「他們要的是身份證或是健保卡之類的啦！」，讓陳美鳳恍然大悟，吐槽自己：「啥米～～」，她不禁對自己剛才舉動感到傻眼：「我真的是少一根筋，真是傷腦筋！」，不少粉絲看到陳美鳳分享，都留言關心：「鳳鳳太可愛了」、「雙證件的時代，鳳鳳的人臉辨識」、「偶爾迷糊一下很可以」、「鳳姐真是太可愛了，不過話說回來，鳳姐的臉就是身份證了啊！」、「美鳳姐姐～您真是太可愛了！謝謝您讓我開心的笑了餒！」、「全國可以認證的臉，她其實想看本尊啦～」、「哈！好搞笑的小鳳鳳」、「哈哈你可以刷臉巨續」。





