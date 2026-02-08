百貨走春放閃 啖雙人餐爽抽紅包 浪漫玫瑰免費送

京站小碧潭店推自己做烘焙聚樂部的「圈在一起（12顆馬卡龍）」。（京站提供／朱世凱台北傳真）

春節正好碰上西洋情人節，百貨把握甜蜜時刻紛推浪漫餐點、驚喜贈禮，並規畫創意市集為戀人走春更添幸福感。

京站小碧潭店推SNAIL蝸牛義大利餐廳的雙人套餐。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站小碧潭店推薦館內餐廳美味包括SNAIL蝸牛義大利餐廳的「雙人套餐」推薦價2180元、弎禾的「情人餐」原價1599元、特價1399元等；此外，初一至初三下午2點至3點Q卡友憑當日單筆滿666元發票即可參加「一馬當先抽紅包」，有機會抽中精美寢具、貴氣披肩或退役馬文創園區門票；2月5日至3月4日，儲值金單筆消費滿1299元，有機會抽中「OWNDAYS眼鏡兌換券」，價值2000元。

統一時代百貨台北店推SWAROVSKI Gema項鍊。（統一時代提供／朱世凱台北傳真）

統一時百貨台北店與DREAM PLAZA「新春賀歲」第二波檔期於即日起至2月22日開跑，全館指定櫃位消費滿5000送500，浪漫套餐推薦TGI FRIDAYS甜蜜情人餐2199元、WIRED TOKYO戀人絮語海陸雙人餐1780元；浪漫禮物可選CHANEL紫色霓幻香水50ml推薦價4950元、SWAROVSKI Gema項鍊推薦價9500元、GOSHO見證愛情時尚對戒特價2萬9900元等，最後，2月13日至15日，全館指定櫃位累計消費滿2000元就送「進口空運玫瑰花」。

統一時代百貨台北店推GOSHO見證愛情時尚對戒。（統一時代提供／朱世凱台北傳真）

NOKE忠泰樂生活推星忱甜點的紅烏龍千層酥。（NOKE忠泰樂生活提供／朱世凱台北傳真）

NOKE忠泰樂生活今年年貨市集以「LOVE」諧音「樂福」為題，集結34個人氣品牌、超過300件佳節選物，從地方滋味到生活美感，打造策展型年貨大街，並規畫五大主題分區，包含「馬上加心」的甜蜜伴手禮、「馬上開運」的鹹香台灣味等，其中伴手禮集結李亭香、林金生香等台式點心，還有首度從花蓮將軍府北上的OOA酥糖等，合興壹玖肆柒更推NOKE獨家限定禮盒。

