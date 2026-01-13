百貨迎春三井抽iPhone 微風福袋越野車開回家

新春將近，各大百貨、超市推出新春好康。MITSUI OUTLET PARK林口規畫抽獎活動，將送出iPhone 17 Pro、Apple Watch、AirPods Max等好禮；統一時代台北店和DREAM PLAZA喊出全館最高回饋16%；微風力推新春福袋，幸運兒有機會把市價84.9萬元的SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車開回家；Breeze Super則導入日本大分縣的農特產品，適合作為年節禮品。

MITSUI OUTLET PARK林口慶祝營運10週年，祭出「福蘋迎春好禮抽」，並打造超人力霸王主題造景。即日起到2月22日會員單筆消費每滿3,000元，有機會帶走iPhone 17 Pro、Apple Watch、AirPods Max或iPad Air等夢幻逸品；1月22日到2月1日會員單筆購滿1,000元，還可獲得限量100元商品抵用券，等同享有10%優惠。MITSUI OUTLET PARK全台3店會員在指定期間購物滿額，於林口店與台中港店可獲最高8%點數，在台南店最高能領10%點數。

統一時代百貨台北店和DREAM PLAZA喜迎馬年，即日起到2月4日展開「新春賀歲」檔期，全館指定櫃位買滿5,000元送200元，首14日(1/25前)使用icash2.0 / icashPay支付滿5,000元再贈300元，將icashPay綁定uniopen聯名卡結帳，加碼滿8,000元送500元好康，等於消費4萬元能賺回6,500元，回饋率最高16%。

會員在活動期間消費，不限金額都能拿到「迎春賀歲雪鈴兔波波紅包袋」，還能以220元加購「牛店紅燒牛肉麵」。同時提出2波段限量MOOMIN聯名卡友禮，當日單筆交易800元並扣點數8點，即可兌換「姆明日常夥伴摺疊傘」、「姆明軟萌抱枕收納毯」。

微風開賣588份(我發發)新春福袋，每袋售價1,000元，內容總價值超過3,000元，將於2月17日大年初一上午9點30分，在微風廣場1F維多利亞廣場正式販售。消費者有機會抽中市價84.9萬元的SUZUKI JIMNY 1.5 GLX越野車、市值73萬元的SUZUKI SWIFT 1.2 GLX、價值約30萬元的直飛宮古島機加酒雙人旅遊套組等大獎。

米其林主廚超市Breeze Super與日本九州大分縣合作，自即日起至1月25日在台北微風廣場舉行「大分縣產品頂級推廣」展售活動，集結多項深受台灣市場喜愛的大分縣農產品，包括口感細緻、甜度均衡的豐里梨、經低溫熟成後甜度更加飽滿的麝香葡萄，以及果汁豐沛、香氣清新的多款柑橘類水果。

同步引進多款大分縣酒品，由當地酒藏精心釀造，打造出風味細膩、層次分明的口感，充分展現日本地方酒款所蘊含的職人精神和釀造文化底蘊。

注意：未成年請勿飲酒，喝酒不開車，飲酒過量有礙健康

