百貨週年慶今年慘淡 僅1成2急徵短期人力
[NOWnews今日新聞] 百貨周年慶邁入尾聲，今年各大百貨表現慘淡，即使有政府普發一萬的刺激，但要達成預設業績目標仍難度不小。人力銀行調查，今年零售業徵才現況，業者通常會招募短期人力來備戰，但僅12.2%受訪企業急徵兼職人員及計時工讀，且願意提供平均時薪195元來增聘人手，缺口以第一線門市人員為主，其次則是倉儲物流及行政後勤。
根據1111人力銀行調查顯示，面對國際局勢變動，以及營運成本全面上升，零售業正承受著比想像中更巨大的壓力，近一年因為台美關稅與成本上漲緣故，影響了3成2企業的人力需求，其中包括23%的企業下修開缺，另外9%則是增聘人力開缺增加。
另一方面，調查指出，由於零售業講求面對面的服務，良好的顧客體驗將直接影響銷售業績，為了吸引人才加入，有45%企業採取調薪方式留人攬才，平均調薪2.5%；但也有55%企業直言不會調薪。值得注意的是，輪班制度、假日工作、業績壓力等因素，使得許多求職者對零售門市工作望之卻步，調查指出，「年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業」（46.5%）及「少子化導致應徵人數減少」（40.3%），是造成缺工的兩大主因。
整體而言，零售業平均徵才難度6.6，呈現略有難度的招募現況，再透過經營業態進行交叉分析顯示，徵才難度最高以「百貨、專櫃」7.8最高，而徵才難度最低的則是「超商、量販、超市」5.1。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，有超過半數的企業不願調薪，顯見成本壓力使得薪資結構短時間內難以改變，也使得徵才難度將持續上升。年輕人就業意向的改變以及少子化衝擊，也都是屬於結構性問題，意味著缺工並非短期現象，而是當前零售業必須思考的勞動市場趨勢。
曾仲葳分析，百貨、專櫃從業人員的薪資結構，通常會採取底薪與業績分紅兩部分，除了平日專櫃目標要達標之外，週年慶還要扛下銷售目標數字，身心承受的壓力並不低，這些因素都是造成企業招募面臨瓶頸的原因，成為最難招募的業態；反之超商、量販與超市，因為工作流程標準化、工時排班具彈性、鄰近性高，對於不同年齡層的求職者而言，工作相對容易上手，因而企業徵才難度僅5.1分。
曾仲葳認為，整體而言，零售業正面臨成本上升、人才短缺與服務升級三股力量的拉扯，若企業無法同步提升薪資、改善排班制度並導入AI科技來提升效率，未來的缺工壓力將會持續加劇。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
關稅衝擊、薪資停滯 1111人力銀行：3成3上班族選擇兼差增加收入
黃仁勳點名水電工超搶手 人力銀行估薪資3年成長20%
竹科猛！百貨週慶慘淡 新竹SOGO首日業績成長5%全年業績估180億
其他人也在看
成本加關稅夾擊！9成零售業不增聘、百貨專櫃最難招人 專家：做好2件事才有「活路」
國內零售業正承受國際局勢變動、進口關稅調升以及營運成本上升的巨大壓力 。根據 1111 人力銀行最新調查指出， 3 成 2 的零售業企業人力需求受波及，招才難度第一名是百貨專櫃業，雖接近年終旺季，但最需第一線人力的零售業鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
拋磚引玉！新光醫院明年起 全體員工加薪1800元
衛生福利部長石崇良日前接受媒體專訪透露，擬擬透過修改健保特約管理辦法，保障新進醫護起薪。新光醫院今（5日）於「台灣醫療科技展」率先宣布，將在明年為全體員工加薪1800元，平均下來每人加薪3.5％，期盼能拋磚引玉，帶動更多醫院改善醫護人員待遇。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 127
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 149
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 95
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光
NBA／前湖人中鋒坎貝爾驚傳逝世！離奇死因曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 5
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 15
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 35
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 7
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 28
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 2 小時前 ・ 18
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
人體每天排出8000顆！塑膠微粒遍布大腦、血液 台大醫「這樣做」有助排毒
塑膠製品隨處可見，不只污染海洋，也侵害人體。台大最新研究指出，人類糞便、血液、甚至大腦，都已經驗出塑膠微粒，台灣人每天排出至少 8000 顆塑膠微粒，而這可能和腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病、甚至神經退化有關。營養醫學醫師劉博仁指出，避免熱食接觸塑膠、少吃高度加工食品等方式，有助於減少塑膠微粒污染。太報 ・ 20 小時前 ・ 13
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 8