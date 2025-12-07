百貨週年慶今年慘淡 僅1成2急徵短期人力

▲今年百貨週慶表現欠佳，人力銀行調查，今年零售業僅12.2%受訪企業急徵兼職人員及計時工讀。（圖╱遠東SOGO提供）

[NOWnews今日新聞] 百貨周年慶邁入尾聲，今年各大百貨表現慘淡，即使有政府普發一萬的刺激，但要達成預設業績目標仍難度不小。人力銀行調查，今年零售業徵才現況，業者通常會招募短期人力來備戰，但僅12.2%受訪企業急徵兼職人員及計時工讀，且願意提供平均時薪195元來增聘人手，缺口以第一線門市人員為主，其次則是倉儲物流及行政後勤。

根據1111人力銀行調查顯示，面對國際局勢變動，以及營運成本全面上升，零售業正承受著比想像中更巨大的壓力，近一年因為台美關稅與成本上漲緣故，影響了3成2企業的人力需求，其中包括23%的企業下修開缺，另外9%則是增聘人力開缺增加。

另一方面，調查指出，由於零售業講求面對面的服務，良好的顧客體驗將直接影響銷售業績，為了吸引人才加入，有45%企業採取調薪方式留人攬才，平均調薪2.5%；但也有55%企業直言不會調薪。值得注意的是，輪班制度、假日工作、業績壓力等因素，使得許多求職者對零售門市工作望之卻步，調查指出，「年輕人對零售業興趣下滑，轉往其他產業」（46.5%）及「少子化導致應徵人數減少」（40.3%），是造成缺工的兩大主因。

整體而言，零售業平均徵才難度6.6，呈現略有難度的招募現況，再透過經營業態進行交叉分析顯示，徵才難度最高以「百貨、專櫃」7.8最高，而徵才難度最低的則是「超商、量販、超市」5.1。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，有超過半數的企業不願調薪，顯見成本壓力使得薪資結構短時間內難以改變，也使得徵才難度將持續上升。年輕人就業意向的改變以及少子化衝擊，也都是屬於結構性問題，意味著缺工並非短期現象，而是當前零售業必須思考的勞動市場趨勢。

曾仲葳分析，百貨、專櫃從業人員的薪資結構，通常會採取底薪與業績分紅兩部分，除了平日專櫃目標要達標之外，週年慶還要扛下銷售目標數字，身心承受的壓力並不低，這些因素都是造成企業招募面臨瓶頸的原因，成為最難招募的業態；反之超商、量販與超市，因為工作流程標準化、工時排班具彈性、鄰近性高，對於不同年齡層的求職者而言，工作相對容易上手，因而企業徵才難度僅5.1分。

曾仲葳認為，整體而言，零售業正面臨成本上升、人才短缺與服務升級三股力量的拉扯，若企業無法同步提升薪資、改善排班制度並導入AI科技來提升效率，未來的缺工壓力將會持續加劇。

