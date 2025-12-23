台中百貨公司遊藝場驚傳疑似街友持曬衣架偷襲男子事件！受害者反映後，百貨公司隨即通報保全搜尋，但未能找到涉案人士。警方獲報後主動介入調查，已鎖定特定對象，正全力追查涉案人身分。監視器畫面顯示，兩人先後出現在鏡頭前，擦身而過的時間約15秒。在「張文恐怖攻擊事件」後，民眾對公共場所安全更加警覺，類似情況格外引發關注。

百貨遊藝場突遭偷襲 男子：若對方拿刀後果難料。(圖／TVBS)

近日台中市一起疑似偷襲事件引發關注，一名男子在百貨公司遊藝場遭到疑似街友以曬衣架從後方攻擊。事發後，受害男子立即向櫃台反映，百貨公司隨即通報保全全館搜尋，但未能找到涉案人士。由於張文恐怖攻擊事件後，民眾對公共場所安全意識提高，警方發現相關網路貼文後主動展開調查，目前已鎖定特定對象，正全力追查涉案人身分。

在張文恐怖攻擊事件發生後，許多民眾對於公共場所的安全更加警覺。近日，一名網友在社群平台發文表示，他在台中市的百貨公司遊藝場突然被一名流浪漢從後方攻擊，對方使用的是曬衣架。這名網友表示，當時他完全不知情，還以為自己踢到了什麼東西，直到看見對方打完他準備逃走才意識到發生什麼事。他更擔憂地表示，如果當天對方拿的是刀，後果可能不堪設想。

事件發生後，這名男子立即向百貨公司櫃台反映情況。監視器畫面顯示，一名穿著外套、左手提著塑膠袋、腳上穿拖鞋的男子走過遊藝場，與一對母子擦身而過後離開監視器範圍。約15秒後，一名戴眼鏡的年輕男子，左手拿手機、右手拿飲料，從該男子消失的方向走過來，並不斷回頭查看。隨後，這名年輕男子走到櫃台前向員工反映情況，員工隨即找來樂廠員工並聯絡保全。保全人員到場後進行全館搜尋，但涉案人士已經離開。

雖然受害者沒有受傷也未報案，但警方已主動介入調查。頂街派出所所長張竣凱表示，目前已成功鎖定特定對象，正持續還原事實真相，全力追查涉案人身分。從監視器畫面可見，兩人先後出現在鏡頭前，擦身而過的時間大約是15秒。警方也不排除這可能是一場誤會，疑似是該男子拿衣架要勾掉落物時，不慎打到路過的民眾。然而，在張文事件後的敏感時刻，大家都特別提高了警覺，對類似情況更加關注。百貨公司方面表示，當事人沒有受傷，據其描述，攻擊工具應該是衣架。