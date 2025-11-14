百貨飄雪花迎耶誕 血拚點數10倍贈 再送20萬購物金

統一時代百貨台北店展出13米高耶誕樹Purple Wish。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

耶誕將至，百貨陸續點燈帶來節慶氛圍，同步推各式好康，讓民眾到訪打卡之餘，也能順勢添購心儀好物。

統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲一同出席「愛．Sharing」活動。（朱世凱攝）

統一集團年度盛事「愛．Sharing」11月14日起於旗下各通路登場，當天晚間也於統一時代百貨舉行耶誕點燈活動，今年以威尼斯為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，13米高的耶誕主樹Purple Wish靈感來自威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，現場限定時段還會飄下雪花，展現冬季夢幻，現在只要於統一集團指定通路消費就享點數10倍贈，更有機會獲DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會，全館指定櫃再享買5000送200。統一集團董事長羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲出席活動也提到，看好普發萬元政策，有利於刺激買氣。

Global Mall新北中和打造7米高「布丁狗療癒聖誕樹」。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall與布丁狗攜手打造共5款風格不同的「布丁狗療癒聖誕樹」，其中新北中和以高達7米設計成為全台8店最高，透過溫暖奶油黃元素呈現療癒感；另業者11月、12月陸續導入新櫃豐富逛遊體驗，新北中和改裝幅度最大超過25個櫃位，除了引進coen、Keds等複合式潮流品牌，如今再迎來GAP新櫃加入，11月19日前男女成人裝、嬰幼童裝獨家全面6折；屏東市12月11日則迎來全台最大親子互動樂園「追風奇幻島」屏東首店，為全年齡兒童提供寓教於樂的體驗式學習環境。

