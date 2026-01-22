百貨馬年福袋「史上最強」頭獎登場 100元轉轉樂抽奢華住宿

廣三SOGO馬年福袋有機會抽金鈿紅碧璽鑽石戒指。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋1月23日至2月22日推馬年新春系列活動，消費滿額可獲指定限量贈品。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

馬年將至，北中南百貨春節檔期陸續亮相，不僅購物好康連環發，過年期間天天都有精彩活動，成為民眾走春好去處。

大葉高島屋自1月23日至2月22日推「駿馬奔騰・歡慶新春」系列活動，活動期間不同波段消費滿額，可獲「RAW裸 裸肌凍」、「石二鍋金黃鮮雞熬高湯」等限量贈品；因應春節團聚需求，業者攜手館內品牌推多款外帶年菜，分析中式合菜仍是主流選擇，預估訂單量較去年同期成長約10％至15％，推薦款包含米其林台菜餐廳興蓬萊推出的「馬上幸福」及「馬到福到」年菜組合；另春節規畫豐富活動，包括大年初一上午由德勝醒獅團帶來祥獅獻瑞，下午舉辦每次100元的轉轉樂好康，民眾有機會將萬元購物金、豪華露營平日住宿券等帶回家。

廣三SOGO推「神馬玩YEAR！開心過新年」系列活動，2月7日、8日展開新春市集與闖關體驗，2月15日還有「紅白娛樂賽！主題FUN聲唱」炒熱氣氛，大年初一則有「舞龍舞獅迎新春」開場，初二、初三舉辦「新春骰到六．點數大方送」等；此外，業者將於2月7日上午10點30分準時開賣福袋憑證，售價1680元限量300份，有機會抽多項人氣家電與熱銷好物，大獎則是價值15萬9800元金鈿紅碧璽鑽石戒指。

南紡購物中心新年福袋頭獎為OSIM 5感養身椅，價值居歷年之冠。（南紡購物中心提供／朱世凱台北傳真）

南紡購物中心新春活動像是初一由嘉義太子龍獅團展開舞獅表演，初二由A-Sheng阿聖帶來創新嗩吶演出等；1月22日至2月4日於指定店櫃買滿5000元送500元電子抵用券；另2月17日推限量268份新年福袋，今年更準備市值28萬8800元的OSIM 5感養身椅作頭獎，價值居歷年之冠，其他獎項包含機票、三星摺疊手機等。

