百貨騎樓市集擺攤遭開單 攤販怨：都有繳租金

記者古芙仙、田居達、胡時瑛／高雄報導

高雄五福中山路口百貨公司騎樓假日時常有市集，但昨（12）日晚間警方突然上門，表示這是違法擺攤！攤販非常傻眼表示有付租金給市集承辦人，承辦單位也說錢也拿給百貨公司，但疑似因為沒有合法申請，最後攤販只能摸摸鼻子收攤，非常無奈。

攤販遭員警開單。

員警：「你們這邊不能擺攤喔。」

攤販：「下午有來說開完有2個小時。」

員警：「這個沒有2小時的限制。」

員警表示攤販違法擺攤。

高雄中山五福路口百貨公司騎樓市集，攤販看到員警傻眼，不是才剛開單怎麼又來了？

員警：「妳有要收嗎？我跟你講還是就是要撤掉。」

不能擺就是不能擺，攤販好無奈，因為他們明明都有繳租金。

市集攤販出面說明。

市集攤販：「文創的話是900元，食品的話是1200元，本來就不能設攤，可是你可以經過經發局的那個申請，到底有沒有？這是個羅生門。」

為期3天的市集，手做攤1天900元；食物攤1200元租金，這個百貨前騎樓假日很常擺市集，也有攤販來擺過多次，但怎麼偏偏這次被驅趕。

市集負責人出面說明。

市集負責人：「我也沒辦法，我錢給他了，場地方要處理，跟我們收錢當然要保障。」

市集負責人說他也有繳錢給百貨公司，應該要由百貨申請擺市集的路權，過去都是這樣做，但不明白到底為何這次擺攤變違規。

警方出面說明。

高雄市五福所副所長邱智鴻：「處行為人1千2百元至2千4百元罰緩，共計告發14件。」

警方也是獲報依法開單，經過確認的確沒申請，而被驅趕的攤販市集方退了當日租金，但到底路權申請哪裡出問題，能不能擺攤？相關單位也將現場會勘，攤商這次賺錢不成還被開單，血本無歸實在很無奈。

