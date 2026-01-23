百貨IP特展搶寒假商機 星之卡比開超級市場

寒假開跑，百貨業者找來知名IP開展，讓學生逛個過癮。新光三越台北南西店開設「KIRBY'S PUPUPU MARKET」，不僅販售「星之卡比」周邊商品，更開放試玩最新電玩遊戲。信義新天地A11有「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線」特展，入場即贈原畫明信片。統一時代百貨台北店則有「樂高馬上添樂 玩轉新春」活動，拍照闖關充滿過年氣氛。

「星之卡比」為任天堂旗下知名的遊戲角色，粉紅色的圓球造型可以吞下任何物品，在全世界擁有無數粉絲。新光三越台北南西店首次設置「KIRBY'S PUPUPU MARKET in Taiwan」，把整間快閃店設計成「什麼都能買到的超級市場」，現場有多種POP-UP STORE限定商品和台灣限定商品，並且讓民眾試玩最新卡比之星遊戲「卡比的馭天飛行者」、「星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition+星耀世界」。

廣告 廣告

快閃店營運到2月8日，為滿足國內玩家，官方特別以「鳳梨酥」及「珍珠奶茶」設計特典商品，活動期間到Nintendo Account櫃台簽到，即贈「卡比鳳梨酥款書籤」，還能用手機下載限定設計桌布。現場消費可加價購入會場限定紙袋，單筆買滿2,000元再送卡比飲料提袋。

新光三越信義新天地A11館舉辦「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線」特展，展出時間至3月8日。作者特別為本次展覽新繪製11名角色等身立牌，展場設有角色解說黑板、近百件全彩與黑白複製畫、漫畫名場面等身大模型……等。到場參觀即可入手「官方X選圖原畫明信片」，共有10款提供蒐集，同時開賣各項系列商品。

統一時代百貨台北店推出「樂高馬上添樂 玩轉新春」體驗活動，以「樂高新春賽馬場」為主題，設計3大趣味團體闖關遊戲，週末還有「花開富貴」樂高花藝工坊，邀請達人帶領親子一起用樂高打造新春居家擺飾。同步販售「80118迎福鞭炮」及「80119駿馬奔騰圖」新年盒組，展期至2月22日，購物滿1,200元送馬年限定紅包組。

原文出處

延伸閱讀