百里侯年度系列／蔣預告新市政 市民期待多溝通

台北市長蔣萬安許多突破政策讓市民有感，如行人友善區、拆公館圓環等，但也有市民表示，希望市政能再透明、多溝通。蔣萬安則在專訪時預告明年新政，包括北市聯醫婦幼專責醫院、淡水河岸改造大工程，要打造國際級親水城市。

30歲邱姓上班族說，蔣萬安上任後最明顯感受就是交通逐步「以人為本」，像是假日徒步區，標線型人行道設置也變多。就讀建中的曾姓學生也表示，與外縣市相比，北市行人友善程度較高，大學里、師大路行人友善示範區陸續出現，期待未來能更普及。

社福政策也讓民眾有感，72歲張姓婦人表示，敬老金恢復發放對於長者是小確幸，且敬老點數使用範圍愈來愈大，她和朋友固定每月搭台鐵到基隆、桃園健行，省下交通費很有感。

然而也有民眾認為市府公開透明程度不足，大學生曾敬堯以和平新生天橋、公館圓環拆除等為例，看不見市府與基層對話的決心，也輕忽都市空間象徵的文化意涵，政策匆促施行脫離民意，市府應更放低姿態，傾聽民眾心聲。

蔣萬安則在專訪預告明年施政亮點，雖然北市生育率從他上任前到第一、二年，是全國唯一正成長城市，但台灣今年1至10月新生兒人數只有9萬，創歷史新低，是非常嚴重的問題。

他說，北市鼓勵生育各項政策，除生育獎勵金、對孩子照顧，可能忽略對媽媽的照顧，明年北市聯醫婦幼專責醫院正式揭牌啟用，會有很多媽媽或婦女的特別照顧、專案管理，及全亞洲第一個公益母乳庫。

「淡水河岸改造是一個很大的工程。」蔣談及上任前，許多市民跟他說，北市有淡水河，為什麼不能打造成像巴黎塞納河、紐約哈德遜河等觀光遊河，因此他去年拍板投入18億元經費，河岸往外推18米，玉泉公園有跨橋到河岸，敦煌碼頭會有遊艇停泊處、休憩、表演舞台等，明、後年就會陸續看到成果。

