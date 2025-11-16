百里侯選戰新北市受關注 劉和然：市政需要接棒傳承

新北市長侯友宜（右）2026年任期屆滿將卸任，副市長劉和然（左）傳出有意參選接棒。（圖／劉耿豪攝）

新北市副市長劉和然今（16）日出席「中醫嘉年華」致詞時表示，市政就像活動的舉辦，需要一棒接一棒、順利傳承；又如中醫治病講求陰陽調和、氣血順暢，城市治理也必須兼顧平衡與均衡發展。

隨著2026百里侯選戰升溫，各地擬參選人陸續表態、籌組競選團隊。民進黨已確定徵召立委蘇巧慧參選新北市長；藍營則尚未正式提名，但目前呼聲較高的人選包括台北市副市長李四川以及新北副市長劉和然。另一方面，民眾黨主席黃國昌也積極表態，準備在新北插旗，各方戰將把新北視為一級戰場，選情備受關注。

劉和然今日在活動上提到，市政除了像舉辦中醫嘉年華，要一棒接一棒的順利傳承，也好比中醫師治病，市政建設、城市治理，要的是陰陽調和，血氣順暢，新北市做的是城鄉均衡，市政順暢。

接受媒體採訪時，他進一步表示，市政服務是一步一腳印的工作，不論未來發展如何，最重要的是讓新北越來越好，整個新北市的進步，大家一起來努力，讓新北市民過得越來越好。

