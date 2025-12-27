百里侯選戰暖身 賴清德赴新北雲林同鄉會力挺劉建國蘇巧慧

賴清德總統（左3）2025.12.27晚間出席「新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會」，與民進黨提名雲林縣長參選人、立委劉建國（左4）及新北市長參選人、立委蘇巧慧（左6）一同出席。郭宏章攝



距離明年縣市長等「九合一選舉」倒數不到一年，賴清德總統今天（12/27）晚間出席新北雲林同鄉會會員大會，與民進黨徵召參選雲林縣長的立委劉建國，以及已提名參選新北市長的蘇巧慧同台，賴清德全程用台語跟鄉親「搏感情」，盛讚劉建國積極爭取雲林重大建設，包括爭取經費高達120億元的台大醫院虎尾院區、百億癌症基金，甚至質詢賴清德時拍桌、爭取整治濁水溪風沙問題等，賴清德呼籲雲林同鄉支持劉建國當選雲林縣長，並且也呼籲新北市民支持蘇巧慧擔任新北的「媽媽市長」。

新北市雲林同鄉會第六屆第一次會員大會，今天晚間在新北市「工商展覽中心」舉行，席開三百餘桌，近4千位新北的雲林同鄉齊聚一堂。賴清德總統晚間6點抵達時，旅北的雲林鄉親們非常熱情的歡迎賴清德，紛紛拿起手機拍照，並且希望與賴清德握手致意。

賴清德上台致詞首先感謝雲林同鄉會的支持，也了解到期盼自己能夠發揮智慧，拿出勇氣、守護國家安全，維護台灣的民主，同時發展經濟，讓人民生活能過得更好。「我可以在這裡答應我們所有鄉親，我一定會照這個方向來努力來做。」

賴清德也指出，雲林雖然在南部，但是蔡英文總統最重視的建設，已經解決雲林的問題，第一是雲林醫療資源較為不足，賴清德說到自己當時在台南新樓醫院擔任醫師的時候，特別是晚上在急診值班，常常遇到鄉親有時候是高血壓中風、有時候是腦的問題，或是有意外、車禍後送來急診，「那個時候，經常在想說，可能如果可以提早30分就接受醫療的話，就能夠及時救治。」

賴清德強調，改善雲林醫療資源的問題，身為醫師的自己及立委們已經安排，賴清德並且表示，台大醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區的醫療大樓已經正式動土興建，還問鄉親們知道總經費有多少？「大家可以猜猜看？總共超過120億！這是醫療中心的等級。」而且台大虎尾院區完工後，不只可以照顧雲林的鄉親，也可以照顧附近縣市的民眾。賴清德也指出，「這項建設得來不易，這是立委劉建國早在2019年起就不斷爭取的，請鄉親們給予熱烈掌聲。」

賴清德也指出，劉建國跟自己一樣，都是出身一般的家庭，經濟比較辛苦的，所以進入立法院之後，他都一直在衛生、環保、勞工、社會議題努力，因此弱勢團體遇到問題，常去找劉建國。賴清德回憶自己當副總統的時候，劉建國就帶一群癌症患者的社團來，爭取在賴清德當選總統之後，可以籌措100億元的基金來照顧癌症病患們。

賴清德說，罹患癌症的家庭，往往經濟上負擔很重，甚至最好、最貴的藥都未必能治癒，也因為劉建國帶著癌症患者的社團的朋友來爭取，因此自己一當選總統後，「沒有第二句話，馬上下令要求衛福部，未來癌症預算缺多少就補多少。現在有100億的預算額度，請大家向劉建國表示感謝，好不好？」也贏得鄉親們掌聲。

另外，賴清德也說道，台灣的「母親溪流」濁水溪流域的風沙（風飛沙）問題很嚴重，雲林鄉親相當困擾，劉建國在立法院質詢時「很兇啊！他用拍桌子來表達！」問當時擔任行政院長的賴清德，為何這長久的問題，在民進黨執政第二任期了卻還沒辦法解決，害他自己沒有臉回去見雲林鄉親。「我跟他說，委員啊！請好好說話啊！什麼問題提出來，清德仔我一定有辦法解決。」賴清德用台語很傳神的重現現場氣氛。也讓雲林鄉親笑了出來。

賴清德說，後來與劉建國、縣長蘇治芬等一同到現場考察後，整治預算沒有上限，也問雲林鄉親現在濁水溪流域的風沙問題有沒有改善，現場鄉親們回答「有！」，賴清德也感到高興，請大家再給劉建國掌聲。

賴清德也提起整治虎尾溪問題，之前拖了幾十年，從蔡英文總統時要求環境部、經濟部水利署一同整治虎尾溪，舊的虎尾溪不能再淹水，新的虎尾溪水質要改善，讓流域的民眾有好的生活品質，這也是劉建國積極爭取完成的成果。

賴清德也推薦在台上的民進黨立委蘇巧慧，獲得民進黨提名，未來就是新北市的「媽媽市長」，她台大法律系畢業後又赴美攻讀法律碩士，回台擔任律師，但蘇巧慧同樣為了照顧弱勢民眾，投入社會公益，不做律師而從政。

賴清德強調，蘇巧慧在立法院的成績「比我清德仔還厲害，在立法院連續 17次委員會評鑑第一名」，賴清德再次呼籲雲林鄉親，一定要支持蘇巧慧當選未來新北市的「媽媽市長」。

