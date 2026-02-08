百里負米故事新編／崔漢朝

崔漢朝

古代春秋時期，魯國有一座蒙山，山勢巍峨，峰巒疊嶂，雲霧繚繞，山脈綿延，宛如一幅徐徐展開精妙絕倫的山水畫卷，令人驚歎不已。而在蒙山腳下，翠蓋綠蔭下麵，有一個寧靜祥和的小村莊。村子不大，幾十戶人家，居住土屋茅草房，充滿著質樸的生活氣息。日出日落，四季輪換，炊煙嫋嫋。當秋風掃落葉，霜染楓葉，層林盡染，紅楓如火，景色宜人。在這個村莊一直流傳著一個傳說，一個古老的傳說，流傳至今，成為中民族二十四孝之一的孝道，影響一代又一代的後世，成為後人學習的光輝榜樣。而故事的主人公叫仲由，字子路，相傳子路是孔子的學生，子路從小就很孝心，深受左鄰右舍的喜愛。

在子路青少年時期的一年，自然界發生了一場災害，天氣乾旱，蝗蟲蔽日，所到之處，莊稼顆粒無收。那時，人們沒有治理蝗災的經驗，任由蝗蟲氾濫，最終造成人們鬧起了饑荒。

這時子路已經長成了一個瀟灑的英俊少年，常常幫助父母親幹些農活，幹些家務活。天旱蝗災那一年，因為饑荒，子路的父母親的身體日漸消瘦，面容蠟黃。儘管這樣，他父母親節儉生活，還不讓子路餓著肚子。子路也是心生憐憫，他想：我得想個辦法，不能讓父母餓著肚子。他跟父母說：“我去百里以外的親戚家，他們那沒有蝗災，跟親戚借點米來，解決全家的生活問題，等蝗災過後，收穫糧食再還給親戚。”父母聽後同意了子路去親戚家借米。

一天清晨，啟明東方，天邊剛剛泛起魚肚白，子路就早早起床，簡單地收拾了一下行囊，背著一個破舊的布袋，吃點父母給他做的早飯，然後與父母告別，向著百里之外的親戚家走去。

出了村子，子路沿著蜿蜒的小路疾步行走。此時正值盛夏，太陽高懸在空中，陽光如同烈焰，炙烤著大地。道路兩旁的樹木被曬得無精打采，葉子都低垂著。知了在枝頭不停地鳴叫，仿佛抱怨這酷熱的天氣。子路沒走多久，就已經汗流浹背，衣衫被汗水濕透，緊緊地貼在身上。但他沒有絲毫懈怠，心中只有一個信念：儘快借到米，讓父母飽餐一頓。

中午時分，太陽愈發毒辣，子路感到口乾舌燥，喉嚨冒煙。他四處張望，發現田間一位農夫正在幹著農活，便問道：“老爺爺，附近有沒有溝溪？我想喝點水解渴。我們那邊正在鬧著蝗災，莊稼糧食幾乎被啃食殆盡，我父母親都餓了好幾天的肚子。我今天去百里外的親戚家借一點米做口糧，讓父母親吃飽飯。”

農夫一看子路的打扮，穿著件粗布補丁衣衫，英俊瀟灑，透著幾分靈氣，被子路的事蹟所感動。農夫對子路說：“到我家喝點水，吃了午飯再走吧，不要累壞了身體。”

於是，子路就跟著農夫來到農夫的家裏。農夫的家，有兩間土房，用樹木藤條編了籬笆柵欄，院子清潔乾淨。農夫叫他的老婆燒了茶水，然後盛在碗裏，端與子路。待茶水冷卻，子路一飲而盡。喝完茶水，子路頓感一股清涼順著喉嚨流到心房，舒服極了。又在農夫家吃了午飯。稍作休息後，子路又繼續趕路。

尤其是前面有一段的崎嶇山路，真是寸步難行，灌木叢生。子路沿著行人走過的路徑，有的地方甚至沒有路，只是灌木倒伏的狀態，才感覺是人們走過的路。子路在荊棘中穿行，他的手腳被刺條劃破了一道道口子，鮮血直流，但他全然不顧。他想起父母對他的疼愛，心中就充滿了無窮的力量。他想：無論遇到什麼困難，也要堅持前行。

經過一天一夜的艱難徒步行走，子路終於到達了百里之外的親戚家。當親戚看到疲憊不堪的子路時，十分驚訝。趕緊把子路拉進屋裏讓座，子路對親戚說：“我們家因為天旱遭受了蝗災，到處都是飛揚的蝗蟲，吃光了所有莊稼的秸稈，家裏也沒有更多的糧食儲備，我父母親都饑餓了好幾天了。我來和你家借點米，不然我父母親就得餓死。”

親戚被子路的孝心所感動，毫不猶豫地借給了他滿滿一袋米。對子路說：“這一袋子米，足夠你家吃上好幾個月了，天冷的時候，蝗災過後，田間就可以長莊稼了。你們吃完米後，可以再來背米。”

子路接過米袋，心中充滿了無限感激，連聲道謝後：“等我家生產出糧食，會還你的。”說完，顧不上休息，又立刻踏上了返回家的路。

回家的路同樣艱難，背著沉重的米袋，子路每走一步都顯得十分吃力。走起路來踉踉蹌蹌的，仿佛一座大山壓在身上。他望著林中有一只烏鴉銜著蟲子正在餵養鳥巢裏幼鳥，想起烏鴉有反哺之心。當幼年的烏鴉乳毛豐滿後，就四處尋找食物，以嘴對嘴的方式反哺母鳥。這就是對鳥媽媽的盡孝。子路想起，是父母給了他生命，辛苦撫育他長大成人，他要學烏鴉反哺，再困難也要背米回家，讓父母吃上大米。他走走停停歇歇，口乾舌燥的時候就在溪邊用手捧溪水喝。

等到子路返回經過那段山路的時候，天色暗淡下來，周圍像被一塊幕布覆蓋，漆黑一片。月亮還沒有升起來，天上只有淡淡的星光閃爍著微光。山腳下的村莊升起嫋嫋白色的炊煙，夾著紅色的火光。他依靠村莊的燈光，辨識著前面路的方向。

子路一路走一路停，經過兩天兩夜的時間徒步，於第二天清晨，回到了溫暖的家。他的父母一大早就在家門口等待兒子的回來，太陽漸漸從東方升起，霞光萬道，映紅了半邊天。子路的父母親的臉上映著霞光，看見子路背著米袋，身上佈滿了塵土，就上前拍了拍兒子身上的灰塵，心疼地說：“孩子，你受苦了。”他對父母親說：“爹娘，我不辛苦，我還年輕，身體強壯，吃了這點苦，算不了什麼。只要我們吃上了飯，一切都值得。”

子路背來了大米的消息，在村莊傳開了，村上的人們，東家借一點，西家借一點。一袋子大米，幫助村上的人們，度過荒日。沒幾天皇家的糧庫打開，上面派人賑災，子路百里負米的故事越傳越廣，幾乎是家喻戶曉。

當時，在魯國各地講學的孔子聽到子路百里負米的故事以後，非常感動，專程匆忙趕到子路的家，收子路為徒，宣傳“孝道”思想。孔子為收到子路這樣的徒弟而感到無尚光榮，他帶著子路到處講學，以子路百里負米的故事為例，教育人們向子路學習，孝敬父母，感恩親情。

百里負米的故事，就這樣在民間流傳了下來。它成為了孝道的典範，激勵著一代又一代的華夏兒女人要孝敬父母，感恩親情。成為中華民族傳統美德的組成部分，耀亮華夏文明的星空。