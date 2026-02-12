百隻動物危在旦夕！張美阿嬤農場受空拍機投毒案停擺 南投團隊出手相救

宜蘭張美阿嬤農場經營困難，九九峰動物樂園伸出援手，接手動物照護工作。（九九峰動物樂園提供）

宜蘭震驚全台的空拍機投毒案持續延燒，雖投毒行為屬於個人犯罪，卻意外讓無辜的張美阿嬤農場遭受波及。「張美阿嬤農場」宣告因輿論壓力與經營重創，場內上百隻動物面臨照護斷鏈危機。所幸，南投九九峰動物樂園近日伸出援手，決定在過渡期間全面接手照護工作，盼在爭議與司法程序落幕前，讓動物們不再無助等待。

檢警調查顯示，王姓男子因不滿員工跳槽，竟三度操控空拍機，將摻有農藥托福松的苜蓿粒投進宜蘭冬山鄉另一家農場，造成侏儒山羊、梅花鹿、羊駝共3隻死亡，另有10多隻動物中毒。宜蘭地檢署日前依《動物保護法》等罪嫌起訴王男，建請法院從重量刑。

廣告 廣告

不過案件曝光後，網路卻延伸影射到與王男有親屬關係的張美阿嬤農場。儘管農場強調早在112年6月因理念不合與王男終止合作、且投毒純屬個人犯行，仍無法阻擋外界質疑與攻擊，經營陷入崩盤。

大批動物何去何從？照護中斷誰負責？

張美阿嬤農場飼養種類多達近20種，包括紅鶴、鵜鶘、羊駝、瓦萊黑鼻羊、水豚、紅大袋鼠、樹懶等，總數超過百隻。農場一旦停擺，將出現無人餵養、醫療中斷的嚴重危機，讓外界憂心不已。

南投九九峰動物樂園主動回應求救訊號。副董事長陳國忠表示，司法可以等，但動物生命不能等。樂園已派出獸醫團隊前往宜蘭，全面為動物健檢，同時留任原照養員以穩定動物情緒，並導入專業管理機制，確保照護不中斷。

董事長游家富則強調，真正犯錯的是人，不該讓動物承受後果，因此決定協助農場撐過最艱困的時刻，避免每一條生命因經營危機而陷入風險。

九九峰表示，後續將持續評估動物狀況，並協助建立更完善的照護流程，盼讓風波中的動物們重新獲得安心生活空間。

更多鏡週刊報導

張美阿嬤農場三姊說重話 開轟弟弟「別再躲」勿讓76歲母親成箭靶

不只投毒動物！張美阿嬤小兒子再爆黑歷史 曾假扮警察「勒贖地下錢莊」被逮

兒子涉空拍機投毒殺害動物 張美阿嬤農場聲明切割：2023年已終止合作