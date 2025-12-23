《百靈果》凱莉遭嗆「只剩一張嘴」 自嘲：以骯髒齷齪成名

2025年凱莉全新脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》正式登場。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）





站立喜劇演員、知名Podcast主持人的凱莉，2025年全新單口喜劇專場《壞媽媽 Bad Mom》正式登場，直球對決母職焦慮與社會審美，用笑聲拆解「好媽媽」的完美想像。她一句「你覺得自己不夠好？那是你沒看過凱莉帶小孩」，直接戳破育兒世界的偽善濾鏡。

2025年凱莉脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》日前在高雄演出引起熱烈迴響。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

談到為什麼會懷疑自己是不是「壞媽媽」？凱莉笑說，其實從來不覺得自己壞，直到被「不熟的人」質疑才開始滿頭問號，「像是被警衛問：『妳怎麼每天出門上班？是爸爸在顧小孩嗎？』」讓她忍不住反問：「給爸爸顧到底有什麼問題？我開始懷疑不是我壞，是他們腦袋壞掉。」一段段日常吐槽，道出無數職場媽媽的心聲。

《壞媽媽》不只是在罵世界，更是對母親真實狀態的超誠實紀錄。凱莉分享最近最荒謬的「當媽日常」，不是什麼大事件，而是「完全失去時間感」。她坦言，現在被工作與育兒塞滿，「昨天在做什麼真的想不起來」，一堆工作、育兒瑣事輪番上陣，腦袋長期呈現「空白模式」，連今天要講什麼笑話都來不及思考。這種忙到沒空崩潰、也沒空整理情緒的狀態，被她轉化成舞台上最狠也最真實的笑點，讓所有爸媽都能邊笑邊點頭：「對，我也是這樣活著。」

2025年凱莉脫口秀專場《壞媽媽 Bad Mom》祭出猛男伴舞，讓觀眾大飽眼福。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

身為單口喜劇演員，凱莉也不避諱談「不好笑」的時刻。她直言，被質疑段子失敗早就是家常便飯，「笑話本來就有很炸、也有很失敗的時候」，但自從生過小孩後，對尷尬的耐受度直接升級。她用最凱莉式的比喻表示：「沒有什麼尷尬，能比褲子脫下來、醫生護士全部來你下面挖一挖，幫你把小孩生出來還要你用力更尷尬。」

育兒把腦袋清空，凱莉自爆「昨天在幹嘛我真的不記得」。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

談到最羞辱的評論，凱莉笑說，身為「以骯髒齷齪成名」的喜劇演員，最狠的一句不是被罵不好笑，而是「你只剩一張嘴」。她自嘲，進入媽媽宇宙後，外界總愛質疑她講的都是假的，但她選擇照單全收，「那我就想辦法，在這個媽媽角色裡，想出驚天動地的笑話。」《壞媽媽》不是抱怨人生，而是把所有質疑、羞辱與疲憊，全部熬成最好笑的段子。凱莉單口喜劇《壞媽媽 Bad Mom》將於12月26日至12月28日在台北表演藝術中心球劇場，明年1月2日、3日於台中教育大學寶成廳登場，詳情請洽KKTIX售票系統。



