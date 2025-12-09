驚險！彰化垃圾車收運途中突冒煙起火，差點釀成火燒車意外！原來是有民眾將超過100個打火機打包丟入一般垃圾，在壓縮過程中引發火花。所幸清潔隊員機警應變，迅速將垃圾傾倒出來並以滅火器撲滅火勢，才避免了更嚴重的災情發生。清潔隊特別提醒，打火機等高壓容器須先排空內容物，再交由資源回收處理，千萬不可直接丟入垃圾車，以免釀禍。

百餘打火機丟垃圾車險釀大災！車突冒煙火光 幸隊員神救援。(圖／TVBS)

彰化市清潔隊日前發生驚險事件，一名民眾將超過 100 個打火機打包丟入一般垃圾中，造成垃圾車在壓縮過程中突然冒煙起火，差點釀成火燒車意外。事件發生在福山街垃圾收運作業時，所幸清潔隊員迅速應變，將垃圾傾倒出來並使用滅火器撲滅火勢，避免了更嚴重的危險。此事件凸顯了民眾對危險物品處理方式的認知不足，以及正確回收打火機等高壓容器的重要性。

百支打火機丟垃圾 彰化清潔車驚爆險燒毀。(圖／TVBS)

清潔隊在沿途收集垃圾時，突然發現垃圾車冒煙，隊員立即從車上跳下來，監視器畫面清楚記錄了當時的緊急情況。所有人連連後退，緊跟在後方的資源回收車跟上，協助將剛收集的垃圾吐出來，隨後有人拿來滅火器噴灑，成功撲滅火勢。經檢查發現，造成危險的是一袋內含 100 多個打火機的垃圾。

百支打火機丟垃圾 彰化清潔車驚爆險燒毀。(圖／TVBS)

彰化清潔隊班長蔣健福解釋，打火機在垃圾車擠壓時，內部的打火石會與甲烷產生火花，瞬間燃燒起來，非常危險。這起事件發生在彰化清潔隊 8 號車在福山街收運垃圾時，民眾整袋打火機丟進去差點造成火燒車意外。對於打火機的正確丟棄方式，清潔隊人員表示，應先在戶外通風良好且沒有火源的地方，壓住打火機的點火按鈕，讓裡面的瓦斯慢慢釋放，直到完全排空為止。排空後的打火機不能丟入垃圾車，而是要交給資源回收人員處理。

百支打火機丟垃圾 彰化清潔車驚爆險燒毀。(圖／TVBS)

由於一般住家丟棄打火機的數量不會這麼多，清潔隊正在追查這批打火機的來源。彰化清潔隊分隊長林惠櫻強調，若查證屬實，將依照廢清法予以 6000 元罰款，因為打火機、瓦斯氣瓶等都屬於高壓容器。清潔隊特別提醒民眾，居家常見的打火機和瓦斯罐都具有危險性，丟棄時需特別小心，不能直接丟入垃圾車，正確做法是先排空內容物，再交給清潔隊的資源回收人員處理，以確保安全。

