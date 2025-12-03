百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用

生活中心／翁莉婷報導



許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。





百香果「每天吃幾顆」正確？營養師列「3族群」需注意攝取：過量恐引高血鉀

「果汁之王」百香果富含許多營養價值。（示意圖／翻攝自pexels）





被譽為「果汁之王」的百香果（Passion Fruit）因集結多種水果的香氣而聞名，它的營養價值極高同時兼具美味和健康。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布貼文指出，百香果雖然酸甜但其實它是「低GI」水果且含有豐富營養素，百香果4大核心營養價值分別為「高膳食纖維（腸道清道夫）」、「維生素C（美白與免疫）」、「維生素A與β-胡蘿蔔素（護眼）」、「鉀離子（消水腫、降血壓）」，連籽一起吃可獲得最大纖維量，搭配富含鐵質的食物吃更可大幅增加鐵質吸收率。

營養師林俐岑分享，用百香果汁取代美乃滋或過多的糖，製作涼拌青木瓜、沙拉天然又健康。（示意圖／翻攝自pexels）





此外，營養師林俐岑也點出以下「三類族群」需要謹慎食用：

1.胃部功能不佳者

百香果酸度高，易刺激胃酸分泌，種子堅硬難消化。胃潰瘍、胃炎、易胃食道逆流者建議不要空腹吃，且最好去籽吃。

2.腎臟病患者

百香果屬於高鉀水果，腎臟代謝鉀功能異常者需嚴格控制份量，避免引發高血鉀症。

3.糖尿病患者

百香果雖屬低GI水果但仍含果糖，建議每天2顆為限（約1份水果）。





