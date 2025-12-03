百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導
許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。
「果汁之王」百香果富含許多營養價值。（示意圖／翻攝自pexels）
被譽為「果汁之王」的百香果（Passion Fruit）因集結多種水果的香氣而聞名，它的營養價值極高同時兼具美味和健康。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布貼文指出，百香果雖然酸甜但其實它是「低GI」水果且含有豐富營養素，百香果4大核心營養價值分別為「高膳食纖維（腸道清道夫）」、「維生素C（美白與免疫）」、「維生素A與β-胡蘿蔔素（護眼）」、「鉀離子（消水腫、降血壓）」，連籽一起吃可獲得最大纖維量，搭配富含鐵質的食物吃更可大幅增加鐵質吸收率。
營養師林俐岑分享，用百香果汁取代美乃滋或過多的糖，製作涼拌青木瓜、沙拉天然又健康。（示意圖／翻攝自pexels）
此外，營養師林俐岑也點出以下「三類族群」需要謹慎食用：
1.胃部功能不佳者
百香果酸度高，易刺激胃酸分泌，種子堅硬難消化。胃潰瘍、胃炎、易胃食道逆流者建議不要空腹吃，且最好去籽吃。
2.腎臟病患者
百香果屬於高鉀水果，腎臟代謝鉀功能異常者需嚴格控制份量，避免引發高血鉀症。
3.糖尿病患者
百香果雖屬低GI水果但仍含果糖，建議每天2顆為限（約1份水果）。
原文出處：百香果「每天吃幾顆」正確？營養師列「3族群」需注意攝取：過量恐引高血鉀
更多民視新聞報導
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
北韓火力排行僅34名！網憂金正恩1王牌「恐炸爛南韓」
七星山驚見男子當眾全裸換泳裝！兒童目睹家長崩潰報警
其他人也在看
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7
最省錢的關節保養在餐桌！「修復軟骨菜單」6大營養食物公開
不論是運動或日常生活，關節保養離不開關節軟骨。這層覆蓋在長骨末端的光滑、白色、具有彈性的組織，就像一層充滿水分的海綿，吸收了步行、跳躍等日常活動對骨骼產生的衝擊...早安健康 ・ 20 小時前 ・ 1
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
早餐吃「平民燕窩」！皮膚變嫩又解便秘 還能增飽足感
白木耳又被譽為「平民燕窩」，具有超強的保水力，還能改善便秘問題。營養師廖欣儀提到，白木耳富含多醣體，且本身熱量很低，膳食纖維高，有助於增加飽足感，食用時可以搭配枸杞、蘋果丁、紅棗，添加風味與口感，可說是健康的好選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
她餐餐「白粥白吐司＋豆腐乳」，1個月後疑失智！缺乏「1營養素」恐腦病變：延誤就醫救不回
長輩突然神智不清、動作遲緩、沒有力氣，可能不是老化或可能失智，而是欠缺某些維生素！彰化一名60歲陳姓婦人近來一個月出現昏沉、遲緩、無力、吃不下飯等狀況，家人以為是老化或失智，但就醫檢查發現她低血鈉，再進一步檢查竟是維生素B1缺乏，引起腦部病變。醫師提醒，老人家突然出現神智或體力上的問題，背後有很多原因，千萬別輕易歸於失智或正常老化而延誤就醫。幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病
65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 13
不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？
甲狀腺位於頸部前方，是一個形狀如蝴蝶的小腺體，負責調節全身的能量代謝與體溫。當它信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1