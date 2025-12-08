百香果營養價值大公開！3個挑選技巧曝光

（圖：Canva）





以每100克百香果為例，熱量約64大卡，碳水化合物11.2克、膳食纖維5.3克，維生素A達1617 I.U.、維生素C 32毫克，鉀含量約200毫克。百香果的營養成分可提供多重好處，包括抗氧化、促進腸道蠕動、保護心血管、幫助減脂、排毒養顏，以及維持眼睛健康。其所含的類黃酮和白藜蘆醇能抗氧化與抗發炎，豐富的膳食纖維則可促進排便與增加飽足感，而β-胡蘿蔔素則可轉換為維生素A，維持眼睛健康。

想挑到甜度高的百香果，高敏敏提供三個小技巧：第一，看外型，選外皮光滑無破損、顏色呈紅紫色的果實；第二，掂重量，果實較重表示果肉和果汁飽滿；第三，搖一搖，沒有水聲表示果肉尚未分離，吃起來較甜；若有水聲，則果肉已分離，味道較酸。百香果買回家建議先室溫放幾天，等表皮稍皺時風味最佳。





對糖尿病患者，高敏敏提醒，百香果雖然升糖指數僅16，但一天不建議超過4～6顆，並且要分散食用，同天不要再吃其他水果；洗腎或腎病患者也需注意攝取量，以免鉀攝取過量。





除了單吃，百香果也很百搭，可做飲品、加入優格或甜點，酸酸甜甜的口感非常解膩。高敏敏強調，只要掌握正確食用方法，百香果不僅美味，還能一次滿足營養與健康需求，是日常飲食中值得加入的水果選擇。