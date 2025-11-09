百香果被封「甩油神器」 抗發炎降血壓...還能美白

百香果因其酸甜可口的風味被譽為「果汁之王」，不僅美味還富含營養。營養師高敏敏表示，百香果是高維生素C和高纖維的「甩油神器」，具有多項健康益處，但糖尿病患者及腎病患者需特別注意食用量，以免影響健康。

水果含有豐富纖維，其中百香果被稱為「甩油神器」。（示意圖／Pixabay）

高敏敏指出，百香果具有三大健康好處。首先，它含有類黃酮和白皮杉醇等成分，具抗氧化和抗發炎功效，能對抗自由基傷害。百香果豐富的纖維質有助促進腸道蠕動，維持腸道健康，改善排便問題。

其次，百香果的鉀含量高，有助調節血壓，維護心血管健康。高敏敏說明，百香果屬於低升糖指數（GI）水果，GI值僅16，可穩定血糖。加上豐富的膳食纖維能增加飽足感，對減重瘦身有明顯幫助。

第三，百香果富含維生素C，能促進膠原蛋白合成，抑制黑色素生成，達到美白亮膚的效果。此外，它含有β-胡蘿蔔素，可轉化為維生素A，對維持眼睛健康有所助益。

選擇外皮光滑無破損、呈現紅紫色的百香果品質較佳；手感較重的百香果，表示果肉和果汁較為飽滿。 （示意圖／Pixabay）

想挑選到最甜美的百香果，高敏敏建議可從三方面著手。選擇外皮光滑無破損、呈現紅紫色的百香果品質較佳；手感較重的百香果，表示果肉和果汁較為飽滿；消費者也可搖一搖百香果，若沒有水聲，代表果肉尚未分離，吃起來會比較甜。

雖然百香果營養豐富，但高敏敏特別提醒兩類人需控制食用量。糖尿病患者雖然可以食用這種低GI值的水果，但每天不宜超過4至6顆，應分散食用，且當天不要再食用其他水果。另外，洗腎患者及腎病患者也需注意攝取量，因百香果鉀含量高，過量食用可能導致高血鉀問題，對健康造成不良影響。

