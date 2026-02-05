百馬威揚・八方來財百威啤酒150周年新春獻禮 限量經典麻將組紅運登場

圖/百威啤酒提供

為慶祝百威品牌創立150周年，百威啤酒於2026年新春隆重推出「百威150周年經典麻將組」，以象徵勝利與好運的經典紅色為主軸，結合百威標誌性設計語彙，打造兼具收藏價值與實用性的限量逸品，邀請消費者在新的一年百馬威揚、八方來財，限量1,000組，搶先獲得，開局即贏。

紅，是贏家的顏色。

百威限量麻將組從開箱那一刻起就紅到發光，專屬 Budweiser 紅色鋁製手提箱，氣勢滿分，並附上專屬訂製牌尺、紅骰及風骰，讓每一局都完整到位。整組設計貫穿百威經典 Bowtie 蝴蝶結線條，百威 DNA 滿格呈現，讓每一次出手都成為全場焦點。

如何獲得百威150周年經典麻將組？

一、通路消費抽獎

凡於2026年2月4日起至3月3日止，至統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、全聯福利中心購買百威啤酒不限規格，任6瓶／罐（可混搭，限同一通路），即可獲得抽獎機會乙次。

消費者至活動頁面登入購買發票，填寫資料並完成驗證，即取得抽獎資格。活動期間將共抽出200組百威150周年經典麻將組。

登錄發票厚，分享活動給三位好友再抽55688代駕折抵券/新客乘車金。

詳細活動辦法請見活動網頁說明。

活動頁面傳送門：https://feversocial.com/r/promotions/p/37b6c426-d4d6-4654-91cc-aeba5b5001c7

二、ABInBev APP 加價購

不想靠運氣、一定要收藏的消費者，可直接前往 ABInBev APP 參與加價購活動，將百威150周年經典麻將組立即帶回家。

ABInBev APP 下載傳送門：

Android系統: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.uniqr&hl=zh_TW

IOS系統:https://apps.apple.com/tw/app/abinbev/id1484021261

無論打到哪一圈，只要百威在手，帥度就有；每個湊齊的刻子、每一次自摸，都讓你在牌桌上盡顯真我本色。

今年新春，讓百威與您紅一整年，共享新春節慶氛圍。

This BUD’s For You.

【未滿十八歲不得參加本活動】

【禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒】