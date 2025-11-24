百鼓齊鳴傳遞希望 2025公益太鼓演奏會感動全場

【警政時報 林照東／新竹報導】由新竹縣太鼓文化協會主辦的《2025 鼓動竹塹太鼓公益演奏會》，於 11月23 日在新竹縣政府大禮堂盛大公演。本次活動由協會理事長官岩碩領銜籌辦，社會處處長陳欣怡也代表縣長出席支持，以「公益 × 文化 × 社區活力」為主軸，號召新竹縣市超過二十支太鼓團隊齊聚，現場氣勢磅礡、鼓聲震撼人心。

日本淺野香老師太鼓團隊與民眾黨不分區準立委李貞秀合影。（圖記者林照東翻攝）

協會榮譽理事長李貞秀（準立委）表示，這是一場屬於新竹的文化盛事，更是一場跨世代的公益演奏會，讓長者、婦女、青少年、社區居民都能透過鼓聲找到力量。

鍾肇炬班長帶領御風太鼓班帶來精彩演出。（圖/林照東翻攝）

多元團隊齊聚一堂 以鼓聲傳遞熱情與公益

本屆演奏會由縣內外眾多社區、婦女團體、銀髮族協會與青年太鼓隊共同登台，展現新竹地區完整的太鼓文化脈絡。每支隊伍皆以最精采的節目回饋社會，讓民眾看見「鼓動竹塹」的文化能量。

新竹縣太鼓文化協會主辦的《2025 鼓動竹塹太鼓公益演奏會》大合照。（圖/記者林照東翻攝）

2025 鼓動竹塹太鼓公益演奏會｜演出單位名單

參與團隊如下：

• 竹北御風太鼓團

• 新竹縣愛樂太鼓班

• 湖口婦女聯盟太鼓隊

• 新竹市海濱社區太鼓班

• 新竹市銀髮族協會太鼓團

• 皇家菁英太鼓團

• 竹東員山社區太鼓班

• 新埔文山社區太鼓班

• 皇家太鼓 ABC 班

• 啟樂太鼓班

• 威震太鼓

• 新竹市福境社區太鼓班

精彩太鼓演出震撼全場。（圖/記者林照東翻攝）

公益精神為核心，共鳴在地文化力量

協會理事長官岩碩表示，本次演奏會最大的意義在於「公益」，不以商業演出為目的，而是希望透過太鼓能量，串聯縣市社區、婦女力量、銀髮族與青年文化。他強調：「太鼓是力量，也是療癒；是節奏，也是團結。希望大家透過鼓聲聽見新竹的熱情與生命力。」

活動現場座無虛席，觀眾從兒童到長輩皆沉浸在震撼鼓聲中，展現社區文化最動人的一面。

