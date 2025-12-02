百齡橋引道前翻車！2人受傷 交通一度壅塞

台北市 / 綜合報導

2日上午七點多，一名翁姓駕駛開車行經台北市重慶北路4段，快到路口時，不但沒有減速，竟朝前車車尾撞上去，翁姓駕駛的轎車當場側翻，四輪朝天打轉，過程中還波及到另一車，所幸受傷的兩名駕駛均無大礙。由於鄰近百齡橋引道，加上接近上班時間，員警趕忙疏導指揮交通，避免交通大打結。

路口停等紅燈，車輛陸續放慢速度，但一台白車完全沒減速，直接朝前車撞了上去，前車的後車廂被猛力撞掀，白車則是側翻四輪朝天，還在原地打轉，小貨車見狀馬上往前開，就怕被波及，地上還殘留些許車殼零件，除了被撞的車輛爬上分隔島，肇事的翻覆路中，還有一台行經的被波及，一共造成三輛車受損，由於鄰近百齡橋的引道，又正值上班尖峰車流量大，員警站在路口指揮以免交通阻塞。

這起車禍生在2日上午七點多，翁姓駕駛開車行經，台北市重慶北路4段，快到路口時不但沒減速，直接撞上前方蔡姓駕駛的右後車尾，導致車輛翻覆，由於撞擊力道大，又再向前推撞劉姓駕駛，翁姓及蔡姓駕駛手腳擦挫傷，就醫後並無大礙。

士林交通分隊長蔡鎮安說：「駕駛均無大礙無飲酒情形，肇事原因釐清中，行車時應注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全。」駕駛均無大礙無飲酒情形，肇事原因釐清中，行車時應注意車前狀況，以維護自身及其他用路人安全，是否因疲勞駕駛，導致車禍，還是未注意車前狀況，警方還要進一步釐清，所幸3人沒有大礙，員警即時指揮疏導交通，沒有讓上班車潮大打結。

