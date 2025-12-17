皆涉貪！ 高虹安二審無罪.童仲彥入獄 法官疑雙標？

新竹市 / 綜合報導

新竹市長高虹安二審逆轉，貪污部分獲判無罪引發討論！法界認為，高院法官郭豫珍一度停止審理提出釋憲，其實就已經能看出判決結果的走向，也有人拿台北市前議員童仲彥來對比涉貪金額比高虹安低，聲請再審卻被郭豫珍駁回，還因此入獄質疑法官雙標！但其實關鍵差別在童仲彥是用人頭掛名助理，但高虹安有實質聘僱。

從一審被判7年4月到二審貪污部分獲判無罪，新竹市長高虹安始終強調錢沒進自己口袋，新竹市長高虹安說：「因為目前是還沒有收到判決書，那當然，一些相關的就是法律的一些爭點或者是合議庭的判斷，我相信應該還是請各界都是要等待收到判決書，實際詳盡的內容之後再做評論其實會比較好。」

高虹安的說法被高院法官採納，只是同樣都是民代涉詐領助理費案，前台北市議員童仲彥結果大不同，高虹安涉案金額11萬因為實際聘僱和前台北市議員童仲彥掛名人頭助理不同，郭豫珍認定高虹安案件中，助理費由立委自由彈性運用判她無罪，但台北市議會編列預算不是議員薪資一部分，駁回了童仲彥的再審聲請，因此被批評雙重標準。

律師洪維駿說：「從律師的角度來看，當初法官主動停止審判，聲請釋憲，其實就是一個法官揭露自己見解的信號，不過後來憲法法庭不受理的理由裡面也提到，立法院助理費的規定，跟貪污構成要件之間是無關的，未來最高法院在這個點會如何解釋，也會影響案件的走向跟結果。」

承審高虹安助理費案，高院法官郭豫珍曾經手握不少重量級案件，鄭文燦出庭去年7月鄭文燦1千200萬元交保，郭豫珍當時就是審判長兼受命法官，收到抗告發回更裁，也曾經在陳水扁被起訴後當庭獲釋，中午中籤傍晚就做出撤銷發回決定，台灣高等法院法官郭豫珍說：「我是台灣高等法院法官郭豫珍。」

郭豫珍除了有政大警大碩博士學位，還是師大美術研究所碩士，藝術界封她畫家法官也有旗袍法官的封號，在審理高虹安助理案，聲請釋憲已經被認為明顯多有迴護現在判決出爐，再度引發討論。

