皆被點桃園「奇兵」 王世堅笑指蔡其昌會贏

民進黨選對會於 19日拍板通過苗栗縣議員陳品安明年代表民進黨參選苗栗縣長，對戰鍾東錦。然而，原定一同定案的雲林縣長人選劉建國，民進黨發言人表示仍在討論中。桃園市長人選方面，立委蔡其昌與王世堅被點名為「奇兵」，引發諸多討論。同時，彰化縣長選舉將舉行四人爭一的類初選。

民進黨立委王世堅稱讚總統府副祕何志偉是善良的孩子。（圖／TVBS）

針對桃園市長人選，立委蔡其昌與王世堅皆被點名為「奇兵」。當被問及此事，蔡其昌堅決表示「不要亂派工作」，並多次否認參選可能性。而王世堅則笑稱蔡其昌會勝選，表示「他最強」，顯示對同黨同志的支持。

廣告 廣告

關於桃園市長人選，王世堅進一步推薦總統府副秘書長何志偉，稱讚何志偉年輕、肯學習，態度謙虛，是個善良的孩子，由他參選也算是一種奇兵。對此，何志偉回應感謝王世堅的鼓勵，表示會尊重黨內決策與安排，展現出謙遜的態度。

在彰化縣長選舉方面，民進黨將舉行四人爭一的類初選，四位參選人已於 19日下午齊聚黨中央開會。有參選人控訴有人放話「已被提名」，顯示黨內提名過程仍有爭議。而對於艱困選區苗栗縣，選對會已拍板由縣議員陳品安代表參選。

民進黨發言人吳崢表示，雲林縣長人選仍在討論中。同時，民進黨對於藍白陣營的會面持批評態度，認為這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會，既無助團結，也不能推動國家前進，顯示民進黨對在野陣營合作的警戒態度

更多 TVBS 報導

大讚何志偉善良勤勞！王世堅認他適合選桃園：從沒有堅偉大戰

何志偉喊桃園有2可惜「台積電沒進駐是其一」 網不挺：自以為了解

備戰2026！民進黨今拍板陳品安戰苗栗 彰化「4搶1」辦類初選

當奇兵選桃園？ 王世堅急喊「不敢奢望」：回立院已可寫進祖譜

