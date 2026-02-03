皇上駕崩又來了！《甄嬛傳》過年馬拉松開跑 2神劇加入戰局

《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年。（圖／八大提供）





劇迷引頸期盼的《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年確定將於2月12日晚間6點起，在八大劇樂部YouTube 頻道起跑。今年除了《後宮甄嬛傳》，孫儷另一部經典古裝作品《芈月傳》，以及趙麗穎、馮紹峰主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》，也將同步加入24小時直播行列，網友最為津津樂道的專屬聊天室也將同時上線，陪伴大家熱鬧迎馬年。

《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松今年正式邁入第5年，自2022年因疫情首度推出後即引起外界關注，往後每年農曆春節開播皆掀起全台追劇熱潮及話題，去年起更受到廣告客戶青睞冠名支持，收看盛況更年年刷新紀錄；根據八大劇樂部YouTube頻道統計，2025 年《後宮甄嬛傳》連續26天、24小時不間斷直播、完成 12 輪的播出，總累計觀看次數創歷年新高，高達2,030萬9,541次。

由趙麗穎主演的《知否知否應是綠肥紅瘦》今年也加入馬拉松行列。（圖／八大提供）

其中皇上駕崩經典橋段，更一度創下最高觀看人數，同時8萬3千人同時在線觀看，再次證明《後宮甄嬛傳》屹立不搖的高人氣。今年八大劇樂部YouTube 頻道春節直播馬拉松，除了最受網友關注的《後宮甄嬛傳》外，更加入《知否知否應是綠肥紅瘦》及《芈月傳》，開播時間分別為2月12日中午12點及2月13日晚間6點。



