皇位只能一人坐！但皇后若生雙胞胎，誰才是嫡長子？
大陸中心／唐家興報導
在古代「嫡長子繼承制」被視為皇位傳承最核心的禮法關鍵，而一旦皇后生下雙胞胎，究竟誰才算嫡長子、誰能坐上天下之主的位置，便成了既神祕又複雜的問題。這個看似單純的「出生順序」，背後牽動的是王朝命運、國家穩定與宗法制度的根本精神。
嫡長子地位源自宗法制度的核心權力秩序
翻開《大明令·戶令》，明代就明文規定：家族繼承必須從嫡長子開始，不論財產或身分，皆以正妻所生長子為優先，其權利遠勝庶子。若嫡長子不幸早逝，繼承權則順延給嫡長孫，這套規則同時延伸至皇室的皇位傳承。
嫡長子繼承制並非明代獨創，它可追溯至商朝，於西漢時期進一步完善，被後世多數王朝長期沿用。背後的核心思想，即「立嫡以長不因賢」，強調血統次序，而非才能高低。這不僅是家族倫理的體現，更是維繫政權穩定的制度工具。
避免血腥奪位：嫡長子制度的政治功能
古代皇位只有一個繼承者，若沒有清楚的制度，兄弟爭位便會演變成殘酷的內鬥。嫡長子制度的存在，就是為了避免兄終弟及、宗室混戰等血腥事件。明太祖朱元璋的繼承安排最具代表性：太子朱標英年早逝，但朱元璋依制度將皇位傳給嫡長孫朱允炆，維持了繼承次序的正統性。
然而，這套制度面對一件罕見卻極具難度的情況時，便出現了曖昧地帶：如果皇后生的是雙胞胎呢？
皇后若生雙胞胎：史書罕見記錄，但爭議極大
中國史書中，幾乎沒有「皇后生雙胞胎、兩子皆具皇位資格」的確切案例。原因是皇室極重血統純潔與吉兆，而多胎生產在古代往往被視為「異象」，不一定被視為祥瑞。
雖然史上沒有皇室雙胞胎爭儲的實例，但漢代劉歆在《西京雜事》記錄了極具參考價值的案例：權臣霍光的家族曾出現雙胞胎，眾人為爭論誰是長子而爭得面紅耳赤：
有人說：「先出生的就是長子。」也有人反駁：「在母腹停留更久的那個才是老大！」
古代醫學並不理解「先著床者可能後出生」的現象，因此雙胞胎的長幼之序在當時確實難以判定。最後，霍光採納了商朝祖甲王的做法，選擇「先出生者為長」，結束了爭議。
若此規則用於皇室，那麼皇后雙胞胎的儲君確立，很可能也會遵循「先降生者為嫡長子」的傳統。
嫡長子不是能力之爭，而是禮法之爭
對中原王朝而言，皇位繼承最重要的不是誰更聰明，而是制度能否維持政治秩序。嫡長子制度之所以被視為「神聖不可侵犯」，正因其能避免權力鬥爭撕裂國家。
歷史一次又一次證明，許多王朝的衰敗，並非因為皇帝無能，而是內部爭權奪利導致政權崩解。因此，只要嫡長子在禮法上定位清楚，皇位交接便能保持相對穩定。
結語：皇帝不是國家運作的唯一核心
若新皇帝能力平平，對大一統王朝而言也不是災難。因為真正維持國家運作者，是龐大的士人、官僚與制度，而非皇帝一人。相比之下，草原民族的制度、經濟與環境皆不如中原王朝穩定，更凸顯嫡長子繼承制度對政權延續的重要性。
因此，若皇后真的誕下雙胞胎，誰是嫡長子，其實不是單純的家庭問題，而是關乎皇朝命運與國家長治久安的重大抉擇。
更多三立新聞網報導
1976年為何被中國稱最詭異的一年？整個中國都感到「不太對勁」
張扣扣案震撼社會！為母報仇是否該被判死刑？網友看法兩極
朱元璋嚴令禁止食用人參，後代皇帝卻充耳不聞，結果釀成慘禍
程瀟為何被人稱作「奶瀟」？真實原因曝光，網友驚：完全想不到
其他人也在看
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 2 小時前
王子當面向范姜彥豐鞠躬道歉！ 二度聲明「賠償金額超過負荷」：我不會逃避
王子邱勝翊因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。他於4日晚間再度打破沉默，發出長篇712字聲明，表示自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，並商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，也透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 15 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 9 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 14 小時前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 1 天前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 18 小時前
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了
5年情斷！任容萱證實分手 被問Selina懷二胎回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大谷翔平封王遊行攜真美子放閃 環抱愛妻「臂咚」超甜
根據外媒報導，大谷翔平當天身穿印有二連霸紀念圖樣的T恤，站在遊行巴士上，與真美子一同向街邊球迷揮手致意。畫面中，夫妻倆不時對視微笑，真美子依偎在大谷手臂旁的畫面特別吸睛，甜蜜互動畫面瞬間在日、美社群平台掀起熱烈回響。現場群眾紛紛用手機記錄下這對「神仙眷侶」...CTWANT ・ 14 小時前
不忍了！名嘴開轟黃敬平「不該存在國民黨」
[NOWnews今日新聞]親藍粉專《政客爽》昨（3）日發文點名桃園市議員黃敬平，直指他最該被淘汰，更呼籲選民不要再投給他，喊話要他滾回去當名嘴，揚言要一路打他到2026。對此，黃敬平昨晚發文回應：「黨...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 9 小時前
遭「政客爽」攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前