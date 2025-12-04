皇冠海岸產業風格形塑輔導有成：6大特色亮點提升在地品牌國際競爭力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）持續推動「產業風格形塑輔導計畫」。本(114)年度針對遴選出的6家在地業者，透過專家團隊深度輔導，於場域重整、產品研發與品牌升級三大面向實現突破，共同形塑具備國際水準的觀光亮點，藉由「點、線、面」的整合策略深化在地文化底蘊，全面提升區域接待能量，為服務國際旅客奠定堅實基礎。
▲大地花生-花生裹全新包裝
今年參與輔導的6家業者各具特色，其中，桃園觀音的「蓮荷園休閒農場」結合在地作物，研發出獨特的「荷葉咖啡」，並導入充氮保鮮技術，將濾掛包效期延長至18個月，這項技術有助於拓展更廣闊的市場。同時透過優化外包裝設計，將傳統風格融入年輕元素，展現出開發新世代客群的強勁動能。同樣來自桃園新屋的「大地花生」，將招牌「花生裹」與全新的品牌識別系統(CIS)結合，重新設計包裝，打造煥然一新的品牌形象。
▲禾口丘-常溫雞蛋糕
在基隆地區，夥伴們將文化與創新設計巧妙融合。「蔡技食品」在包裝上力求創新，本次結合春聯等創意互動小物推出限定春節禮盒，增添產品的節慶的趣味性與話題性。「山焙基隆義二店」深挖在地文化歷史，以日治時期「義重町的鳥居」為主題推出禮盒，聚焦基隆的舊時代風貌，顯著提升品牌的文化厚度與辨識度。「禾口丘咖啡」與既有特約店家展開產業互助，共同開發可常溫保存的動物友善雞蛋糕，這項成果不僅突破技術門檻，並且讓消費者能將永續理念作為伴手禮與親友分享。此外，新北淡水的「紅色穀倉美式餐廳」透過重新規劃一樓閒置空間，打造專屬外帶區並導入多語化菜單，有效優化空間機能與營運效率。
▲紅色穀倉美式餐廳-場域優化
北觀處表示，今年度輔導工作不僅著眼於單純的視覺美感提升，亦在於協助業者建立品牌一致性與系列化，確保商品與包裝有效傳遞地方特色並互相連結。這些亮眼成果顯示皇冠海岸觀光圈具備「又在地又國際」的區域特色，其多元魅力值得國內外遊客深入探索，歡迎親自感受皇冠海岸觀光圈產業夥伴所展現的創新與魅力。
皇冠海岸觀光圈相關資訊請參考官網：
https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/index.aspx?l=1#main
