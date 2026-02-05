皇后區兩起地鐵隨機攻擊 女子被打少年被砍 警懸賞緝兇

皇后區近來接連發生兩起地鐵隨機暴力事件，一名36歲女子在傑克森高地(Jackson Heights)搭乘7號線時遭陌生女子毆打，另有一名15歲少年在李奇蒙丘(Richmond Hill)搭乘E線時遭持刀男子砍傷。兩起案件均屬無端攻擊，警方目前仍在追緝嫌犯，並懸賞最高3500元徵求線索。

警方表示，首起事件發生在1月24日晚間約8時20分，受害女子搭乘開往曼哈頓方向的7號線列車，列車駛近傑克森高地–74街／羅斯福大道轉乘樞紐時，一名陌生女子進入車廂並不斷貼近受害人。當受害人要求對方保持距離後，雙方發生口角，嫌犯隨即出拳多次毆打其臉部，並反覆踢踹。列車進站後，受害人下車，嫌犯則繼續留在南向7號線列車上離去。

警方公布監視器畫面，嫌犯為中等身材、深膚色女子，案發時身穿黑色冬季外套、灰色連帽上衣與黑色側邊帶白條紋的運動褲，頭戴紅色頭巾並配戴耳機。受害女子出現腦震盪但無骨折情況，隨後由救護人員送往艾姆赫斯特醫院救治，目前情況穩定。

另一宗案件發生在1月29日上午約11時40分，一名15歲少年搭乘北向E線列車，列車駛近牙買加站(Jamaica–Van Wyck)時，遭一名男子持刀突然襲擊。警方指出，嫌犯進入車廂後接近少年，在沒有任何言語互動的情況下亮刀，砍傷其左手，隨後下車沿牙買加大道方向逃逸。

警方形容該名嫌犯為淺膚色男子，案發時身穿帶毛邊帽的黑色冬季外套並戴黑色口罩。傷者被送往牙買加醫院醫療中心，目前情況穩定。

兩案目前均由轄區警局與交通警區聯合調查。根據最新CompStat統計，截至2月1日，李奇蒙丘轄區的102分局今年迄今通報23起重罪攻擊，比去年同期的28起減少五宗，跌幅約17.9%；但交通犯罪從去年同期一起增至今年二起。傑克森高地所在的115分局今年迄今通報約24起重罪攻擊，較去年同期的45起少21起，降幅約53.3%；交通犯罪則從去年同期5起降至今年2起，減少約60%。

警方呼籲知情民眾撥打滅罪熱線800-577-TIPS (8477)提供線索，也可登入NYPD滅罪網站或透過X帳號@NYPDTips提供訊息，所有來電與訊息均可保密。

