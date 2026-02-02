皇后區失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初判自殺

皇后區新鮮草原法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)一名就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)於1月27日下午離校後失聯，警方在2月1日確認，在1月31日上午，她的遺體在法拉盛凱辛娜公園(Kissena Park)附近被發現，初步調查顯示，案件未涉及他殺，死因為自殺。

根據市警局，何麥肯齊最後一次被人目擊，是在1月27日下午約2時22分至2時25分之間，當時她離開學校後，沿烏托邦公園大道(Utopia Parkway)向北行走。1月31日上午約10時15分，何麥肯齊的叔叔在法拉盛169街與安德希爾大道(Underhill Avenue)交界處的密林中，發現已失蹤多日的何麥肯齊。當地109分局警員接報後趕赴現場，確認少女已無生命跡象。遺體發現地點位於凱辛娜高爾夫球場附近，地處偏僻，人煙稀少。

警方指出，經初步調查與現場勘驗，警方認定死者為自殺身亡，案件暫未發現任何可疑或刑事成分。

何麥肯齊就讀的法蘭西斯路易斯高中亦在2月1日發表聲明，對她的身亡深表哀痛，並向其家屬致以最深切的同情與慰問。校方表示，目前事件據信未涉及其他人，並形容此事對家屬、朋友以及整個校園社群而言，都是一場難以承受的悲劇。校方亦已已啟動危機干預小組，安排受過專業訓練的專員，支持學生、教職員與家庭面對悲痛，獲得協助。

根據先前發布的尋人啟事，何麥肯齊17歲，為法蘭西斯路易斯高中12年級學生。此案亦是近來第二起華裔青少年失蹤事件。不久前，15歲的長島華裔混血少年梅德林(Thomas Medlin)離家後獨自前往紐約市後失蹤，警方後於1月29日公布監控畫面，顯示梅德林最後一次現身於曼哈頓大橋人行道，監視器在約一分鐘後拍到東河水面出現一個明顯水花，但並未證實該畫面與梅德林之間的直接關聯。目前尚未發現他從橋上離開、返回街道或搭乘交通工具的畫面。

