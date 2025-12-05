皇后區的皇后消失9年...葛仲珊重磅回歸 親曝離開原因
首位以嘻哈饒舌曲風入圍金曲獎最佳國語女歌手的葛仲珊Miss Ko，曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》奪下金曲最佳新人，並以《皇后區的皇后》再創華語嘻哈里程碑。沉潛9年預計於2025年末推出睽違已久的新專輯《soul.food 靈食》。
葛仲珊在社群寫下：「新的歌，新的專輯，新的開始！」她坦言自己消失多年，是因為花了非常多時間調整狀態與健康，直到真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我：清醒、決心也不複雜。」
國語女歌手的葛仲珊Miss Ko消失9年回歸樂壇。（圖／索尼音樂提供）
新歌〈b.complex B群〉有一段特別的誕生故事，她接著分享，這首歌竟然是她與製作KVN在 20 分鐘內共同完成的作品，句句提醒她音樂不必 complex、人生也不必複雜。對她而言，這首歌是一種提醒、一種能量補給，也是一種重新站穩腳步的象徵。「希望你們聽了也補充到這個精神。」
葛仲珊〈b.complex B群〉MV 聚焦「成功不是外界標準，而是能否全心投入熱愛」，並延伸出核心概念：「最大的 FLEX，不是 ROLEX，而是擁有一匹屬於自己的馬，帶你奔向詩與遠方！」MV 於馬場實景拍攝，融合超現實、時尚雜誌感與邪典幽默，呈現奇異又詩意的風格。
三匹「演技派」馬演員在鏡頭前默契十足的演出，使畫面更生動；鏡頭推到 Miss Ko 時，她一手咖啡一手書本，隨節奏輕鬆搖擺，畫面充滿 CHILL 趣味感。兩位樂手在火焰旁舞動的段落更成 MV 經典，是神秘儀式也是向過去告別的象徵，荒謬中帶著詩意。她笑說，歌詞裡「酷姐」源自日常生活：便當店老闆以前都喊她「酷妹」，如今長大了，自己升級為「酷姐」，既押韻又向資深饒舌歌手 LL COOL J 致敬。導演 Michael 也稱讚 Miss Ko 想法多、能量強，總能提出讓作品更完整的創意。
葛仲珊全新專輯《soul.food 靈食》集結國際級製作陣容，包括操刀 Justin Bieber、Tyler, the Creator、Doja Cat 等作品的葛萊美混音大師 Neal H Pogue。Neal 不僅是多首經典歌曲的幕後靈魂，也多次獲得葛萊美肯定，對合作更是嚴格挑選。Miss Ko 分享，能與他合作是一份重要認可，也呼應她對細節的堅持。專輯母帶由葛萊美殿堂級大師 Mike Bozzi 監製，音場層次與整體一致性皆以最高規格呈現。美國編曲混音師 John McLucas 也加入團隊，為歌曲增添更多「調味」。
Miss Ko 形容，John 的創意讓 groove、靈魂與表達更立體，也更貼近她想呈現的概念。「每聽一次，都會發現更多細節！」她笑說。最新單曲〈b.complex B群〉已於今（5日）全面上架，完整 MV今晚八點推出，更多資訊請鎖定「Miss Ko 葛仲珊」與「Sony Music Taiwan - CPOP 台灣索尼音樂」。
