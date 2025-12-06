皇天不負苦心人！川普獲「國際足總和平獎」嗨喊：最偉大榮譽之一

美國總統川普（Donald Trump）5日在2026年世界盃（World Cup）抽籤儀式上，獲頒國際足球總會（FIFA）設立的首屆「國際足總和平獎」（FIFA Peace Prize）。川普表示，獲得這個獎項是「一生中最偉大的榮譽之一」。這個具有高度象徵意義的獎項，正值川普在第二任期大力推動外交事務後，卻失落未能獲得本年度的諾貝爾和平獎數月之際。

川普獲得首屆「國際足總和平獎」。（圖／《美聯社》）

《Axios》5日報導，川普在華盛頓特區的甘迺迪中心向在場群眾表示，自己拯救了數百萬人的生命。他列舉在印度、巴基斯坦，以及許多其他他能夠結束的戰爭，甚至有些在戰爭爆發之前就被阻止了。他還讚揚足球運動具有團結國家的能力，並預言本屆世界盃將是一場「世人可能從未見過的」盛事。

國際足總主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）表示，設立此獎是為了表彰在世界各地展現出「堅定不移地致力於透過卓越領導力促進和平與團結」的領導人。川普總統因此獲獎。

川普表示自己拯救了數百萬人的生命。（圖／《美聯社》）

此次頒獎背景，源於川普總統長期以來對諾貝爾和平獎的渴望，他在任內曾多次聲稱結束了7至9場不同的衝突或戰爭。在本週早些時候，他還簽署了剛果民主共和國與盧安達之間的一項還停留在願景層面的和平協議。此前，本年度的諾貝爾和平獎頒給了委內瑞拉反對派領導人馬查多（María Corina Machado），使得部分忠於川普的支持者認為這是對川普的輕視。

儘管世界盃賽事地點由國際足總決定，但川普對國際球員簽證和其他後勤環節具有控制權，這使得國際足總必須謹慎行事，尤其是在川普威脅要將比賽從不服從其議程的民主黨執政城市遷出之後。

