皇室珠寶總價逾15億登場「9位數巨鑽」震撼亮相！陳奕壓軸一身發光走秀

「破繭之展」私訂客製空間首度公開亮相。（圖／三立）

豆葉珠寶（Redwood Fine Jewelry）於昨（12 月2日）舉辦「藏家鑑賞日」與年度記者會，盛大揭開2025暮歲年度主題「破繭之展」空間，現場許多皇室和上流社會珍藏珠寶，而全場最受注目的焦點之一，便是展台上那顆28.88 克拉，價值驚人的9位數，以極致車工切割的頂級鑽石，完美無瑕的淨度，在光束下折射出冰透而凌厲的光芒，象徵品牌持續向上生長的生命力，而陳奕壓軸成最大亮點。

豆葉珠寶創辦人陳正勳（Chen）首度以策展人身分現身。。（圖／豆葉珠寶 Redwood Jewelry提供）

除此之外，本次亦展出韓流天王GD 權志龍新歌MV配戴、在全球高訂市場炙手可熱的帕拉伊巴碧璽（Paraiba Tourmaline） 系列，其獨特的霓藍色澤被譽為「宛如海洋深處的一束電光」，成為展場另一亮眼話題。

頂級28.88 克拉高達9位數鑽石，有別於一般鑽石閃亮耀眼。（圖／三立）

豆葉創辦人陳正勳（Chen）投身珠寶36年，自品牌草創期便以高工藝與精雕細琢見長，帶領設計與金工團隊反覆雕琢每一件作品。品牌名稱「豆葉」取自「種子」與「嫩葉」，象徵從微小累積中綻放高度，並以「幸福、細膩、被珍愛」為核心精神，期望珠寶不僅是佩戴品，更是一種能陪伴人生重要時刻的「幸福儀式感」。

GD權志龍專屬配戴的帕拉伊巴碧璽（Paraiba Tourmaline） 系列。（圖／三立）

現場完整呈現品牌三十年的金工底蘊，包括象徵堅韌與溫柔的鑲嵌系列、匯聚全球珍稀寶石的戒指，以及以自然線條為靈感的雕刻作品。模特兒透過高級時裝走秀演繹珠寶，使作品在光影與動態中展現層次與質地之美。豆葉珠寶最具代表性之一，就是蔡淑臻於第58屆金鐘獎封后時佩戴豆葉珠寶亮相，江蕙小巨蛋復出時的配飾及「台灣隊長」陳傑憲出席活動，寫下極高能見度。

陳奕演繹全身上下8位數頂級珠寶首飾，胸前配戴鈦金屬孔克珠胸針。（圖／三立）

本次鑑賞活動另一大亮點，就是長年活躍於戲劇與以及擔任戲劇製作人的男神陳奕，這次以珠寶顧問身分正式回歸家族事業，更擔任壓軸走秀展示身上價值近8位數的珠寶。他同時是創辦人Chen的外甥，自幼在珠寶環境中耳濡目染，並於 2022 年加入品牌團隊，負責公關及客製化私人訂製業務。

珍稀的孔克珍珠鈦金屬花朵胸針。（圖／豆葉珠寶 Redwood Jewelry提供）

陳奕表示：「這不是接班，而是回家。我希望把大舅舅30多年的堅持，以更多元的方式傳承出去，讓珠寶藝術與表演藝術自然接軌。」豆葉珠寶多年來深受名流喜愛，合作名人遍及時尚圈與演藝界，包括孫芸芸、蔡依珊、江蕙、周興哲、藍正龍、郭書瑤、楊千霈等名人皆為高訂戶。

Van Cleef & Arpels珍稀藏品，現場不少博物館等級作品。（圖／三立）

談及幕後工藝與高級訂製精神，陳奕對於各類寶石知識專業如數家珍：「我們除了製作高級珠寶，也替客戶尋找世界各地的珍稀古董作品。像緬甸紅寶產量越來越少，要集齊一條手鍊同等大小與色澤的紅寶石，可能要花上好幾年。在鑽石方面，我們會依照每顆鑽的等級、切工與比例，排列出最平衡和諧美的狀態。除了常見的圓形鑽，我們也展出馬眼、長方形、梨形等多種切割，以及難得的三色彩鑽組合。」

台法混血Noemie演繹祖母綠鑽戒。（圖／豆葉珠寶 Redwood Jewelry提供）

談到祖母綠系列時，陳奕補充說：「祖母綠一直是歐洲貴族最偏愛的寶石。我們這次展出多件哥倫比亞原產地作品，每一顆裡面都像一座小花園，擁有獨特結晶紋理。與鑽石講求無瑕不同，祖母綠越濃、越有紋理，反而越珍貴，也沒有兩顆會一模一樣。」

陳奕（中）與模特兒為「破繭之展」特展空間走秀。（圖／三立）

豆葉團隊表示，未來將持續深耕頂級珠寶與高工藝創作，推出更多具故事性與情感連結的系列。品牌相信，每位走進店裡的客人，都能帶走一件屬於自己的幸福，而「破繭之展」正象徵這段幸福旅程的全新開始。

